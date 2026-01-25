Az Origón is beszámoltunk arról, hogy ez a ketrecharcgála mintha meg lett volna átkozva, ugyanis a 324-es esemény előtt az egyik bunyós elájult élő adásban a mérlegelés után, így a meccset le kellett venniük a kártyáról. Aztán az Alexander Hernandez vs. Michael Johnson meccset is törölni kellett fogadási botrány miatt. A fő mérkőzésen pedig Justin Gaethje staphylococcus fertőzéssel lépett be a ketrecbe, és korábban az erre a gálára tervezett Amanda Nunes vs. Kayla Harrison bunyót is le kellett mondani utóbbi kórházi kezelése miatt. Emellett még egy bírót is elveszítettek Dana White-ék az este.

A ketrecharcgála egyik bírója, Mark Smith is kidőlt a sorból

Fotó: ISAAC BREKKEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A ketrecharc veteránja is kidőlt

Mark Smith, a UFC gálák egyik veterán és híres bírájával történt valami a 324-es gálán. Smith még simán levezette az ültetőkártyán lévő Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev meccset, amely 3x5 percig tartott. Majd ezután láthatóan sántítva, két bíró támogatásával kisegítették az oktagonból, miközben a kamerák rögzítették, ahogy a színfalak mögé kísérik.

Egyelőre nem lehet erről többet tudni, remélhetőleg a veterán szakember már jobban van (meg nem erősített hírek szerint szalagsérülést szenvedett Smith).