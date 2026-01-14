Live
Ez ám az elismerés! Kós Hubert harmadik lett a férfiak versenyében az európai szövetség (European Aquatics) Év úszója-szavazásán. David Popovici lett Európa legjobbja.

A 200 méter hát olimpiai és világbajnoka, Kós Hubert  - aki hétfőn a hazai sportújságírók voksolásán 2024 után ismét elnyerte az Év sportolója címet - a szövetség tájékoztatása alapján a szavazatok 16,57 százalékát gyűjtötte be.

Kós Hubert harmadik az Év úszója-szavazáson
Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubert a világ legjobbjai között

A szingapúri vb-n a 22 éves versenyző a 200 hát megnyerése mellett bronzérmes volt 200 vegyesen, az őszi rövidpályás világkupa-sorozatban pedig mindhárom állomáson megnyerte a hátúszó számokat, 100-on és 200-on pedig egyaránt világcsúcsot ért el.

Az európai szavazást a 21 esztendős román David Popovici nyerte, a voksok 37,94 százalékával. A második helyen a franciák klasszisa, a 2024-ben győztes, 23 éves Léon Marchand végzett 31,52 százalékkal.

 Utóbbi úszó Kós csapattársa a Texas Egyetemen.

