Drámai jelenetek játszódtak le pénteken Crans-Montanában, az alpesisí világkupa női lesikló futamán. Az amerikai Lindsey Vonn hatalmas bukást szenvedett, amely után a versenyt félbe is szakították. Az esés különösen aggasztó, mivel mindössze egy hét múlva kezdődik a téli olimpia.

A 41 éves olimpiai bajnok és kétszeres világbajnok Lindsey Vonn már a futam elején, egy ugratóval tarkított szakaszon veszítette el egyensúlyát. Nagy sebességgel sodródott ki, majd a pálya melletti védőhálóba csapódott, miközben a testére szerelt légzsák is kinyílt, ami az esés erejét jól érzékeltette.

US' Lindsey Vonn reacts after crashing as she competes in the women's downhill race part of the FIS Alpine Ski World Cup 2025-2026, in Crans Montana, Switzerland, on January 30, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Fájdalmas pillanat az olimpia előtt: Lindsey Vonn a crans-montanai világkupa-lesiklás során elszenvedett bukása után, a védőhálóban – a versenyt végül félbeszakították.
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Lindsey Vonnt hosszú percekig ápolták a pályán

Vonn az ütközés után 5–10 percig a hálóban maradt, miközben az orvosi stáb a helyszínen vizsgálta. Bár saját erejéből fel tudott állni, a felvételek és a helyszíni beszámolók szerint láthatóan fájlalta a bal lábát, különösen a térdét. A mentőhelikopter is készenlétben állt arra az esetre, ha kórházi szállításra lenne szükség.

A súlyos bukás után a versenyt megszakították, majd a szervezők végül úgy döntöttek, nem folytatják a futamot. A döntésben szerepet játszott, hogy

nem Vonn volt az egyetlen áldozat: korábban Nina Ortlieb és Marte Monsen is bukott, ráadásul a havazás, a rossz látási viszonyok és a kockázatos pálya miatt több versenyző és szakember is biztonsági aggályokat fogalmazott meg.

Térdproblémák után, olimpia előtt

A baleset különösen érzékenyen érintheti Vonnt, aki hosszú térdproblémák után tért vissza a világkupa-versenyekre, és a pályafutása során már részleges térdprotézisen is átesett. A crans-montanai viadal volt az utolsó női lesikló világkupa-futam az olimpia előtt, így az esés időzítése a lehető legrosszabb.

Lindsey Vonn pályafutása során 84 világkupa-futamot nyert, összesen 145 alkalommal állhatott dobogóra, és négyszer nyerte meg az összetett világkupát. Az esést követően egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás arról, hogy milyen sérülést szenvedett, és ez veszélyezteti-e olimpiai szereplését.

