A 41 éves olimpiai bajnok és kétszeres világbajnok Lindsey Vonn már a futam elején, egy ugratóval tarkított szakaszon veszítette el egyensúlyát. Nagy sebességgel sodródott ki, majd a pálya melletti védőhálóba csapódott, miközben a testére szerelt légzsák is kinyílt, ami az esés erejét jól érzékeltette.

Fájdalmas pillanat az olimpia előtt: Lindsey Vonn a crans-montanai világkupa-lesiklás során elszenvedett bukása után, a védőhálóban – a versenyt végül félbeszakították.

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Lindsey Vonnt hosszú percekig ápolták a pályán

Vonn az ütközés után 5–10 percig a hálóban maradt, miközben az orvosi stáb a helyszínen vizsgálta. Bár saját erejéből fel tudott állni, a felvételek és a helyszíni beszámolók szerint láthatóan fájlalta a bal lábát, különösen a térdét. A mentőhelikopter is készenlétben állt arra az esetre, ha kórházi szállításra lenne szükség.

A súlyos bukás után a versenyt megszakították, majd a szervezők végül úgy döntöttek, nem folytatják a futamot. A döntésben szerepet játszott, hogy

nem Vonn volt az egyetlen áldozat: korábban Nina Ortlieb és Marte Monsen is bukott, ráadásul a havazás, a rossz látási viszonyok és a kockázatos pálya miatt több versenyző és szakember is biztonsági aggályokat fogalmazott meg.

Térdproblémák után, olimpia előtt

A baleset különösen érzékenyen érintheti Vonnt, aki hosszú térdproblémák után tért vissza a világkupa-versenyekre, és a pályafutása során már részleges térdprotézisen is átesett. A crans-montanai viadal volt az utolsó női lesikló világkupa-futam az olimpia előtt, így az esés időzítése a lehető legrosszabb.