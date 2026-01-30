A magyarként olimpiai bajnok és kétszeres vb-győztes Liu Shaolin Sándor utoljára négy éve a tokiói ötkarikás téli játékokon szerepelt magyar színekben. A rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 1000 méteres számának döntőjében kis híján hőssé vált, ám hiába haladt át előbb a célvonalon, hosszas videózás után kizárták, így az aranyérem a kínaiak nyakába került.

Liu Shaolin Sándor már kínai szenekben versenyez, de a milánói téli olimpián nem lesz ott

Fotó: GAO JING / XINHUA

Az 5000 méteres versenyszámban aztán még döntőbe sem sikerült jutnia a magyar váltónak, miután a futamot végül csak a negyedik helyen zárták. A legnagyobb baj az volt, hogy a magyar csapat olyan taktikát próbált, mint még soha, és ez nem jött be. A mieink más ütemben váltottak, mint a többiek, és amikor 12 körrel a vége előtt nem volt meg az összhang, hogy váltani kellene Nógrádi Bence és Krueger John-Henry között, váltónk olyan nagy hátrányba került, amit már lehetetlen volt ledolgozni. Liu Shaolin Sándor ezért fiatal csapattársa, Nógrádi Bence nyakába varrta a kiesést, aki szerinte nem tudta tartani a tempót a többiekkel.

A nyilatkozat miatt sokan támadták Liu Shaolint, akiről akkor még nem lehetett tudni, hogy utolsó versenyét teljesíti magyar színekben. Öccse, Liu Shaoang a pekingi olimpia után még a világbajnokságon is indult, majd a Liu testvérek 2022 végén kezdeményezték az országváltást és azóta kínai színekben versenyeznek.

Liu Shaolin Sándor nem lesz ott az olimpián

A váltás Liu Shaolin Sándor szempontjából nem vált be, mivel a hatszoros világbajnok öccsével ellentétben ő nem tagja a jövő héten rajtoló milánói téli ötkarikás játékokra utazó kínai férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók ötfős csapatának. Pedig adott esetben a kínai váltóval Nógrádi Bence ellen is korcsolyázhatott volna, ugyanis Nógrádi a férfi- és a vegyes váltó mellett még egyéniben is rajthoz áll majd Milánóban 1000 és 1500 méteren – írja a Magyar Nemzet.

A magyar olimpiai csapatot 15 fő alkotja a február 22-ig tartó ötkarikás játékokon: a hat rövidpályás gyorskorcsolyázó mellett sífutásban négy, alpesi síben és műkorcsolyában két-két, míg gyorskorcsolyában egy induló lesz.