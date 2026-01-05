A 2021-ben visszavonult Lochte a 2004-es, a 2008-as és a 2016-os játékokon a 4x200 méteres gyorsváltóval szerzett aranyérmétől vált meg.

Ryan Lochte már kilenc olimpiai medáljától vált meg

Fotó: Tom Pennington/ Getty Images via AFP

A legtöbbet a 2008-as, pekingi medálért kapta, 183 ezer dollárt. Az értékét az emelte, hogy ennek részese volt Michael Phelps is, aki akkor történelmi tettet vitt véghez nyolc elsőségével. A 2004-es arany 80 520 dollárt, a 2016-os pedig 122 ezret ért.

Lochte már kilenc olimpiai érmétől vált meg

Lochte olimpiákon 12-szer állhatott dobogóra: hatszor győzött, háromszor második, háromszor pedig harmadik volt. A mostani három aranyérmével együtt már kilenc olimpiai medáljától vált meg. Ezen kívül 18-szoros világbajnok, rövidpályán pedig 21-szeres. Különféle nemzetközi viadalokon több mint 90 érmet gyűjtött. Elmondása szerint volt olyan érme, amelyet egyszerűen odaajándékozott egy neki szurkoló fiatalnak.

Azok az érmek? Csak a hab voltak a tortán egy hihetetlen utazás végén. Kilencven érmet nyertem nemzetközi versenyeken, így szerencsésnek mondhatom magam, hogy többet értem el, mint bármely más úszó”

– vélekedett Lochte, akinek az első olimpiája a 2004-es, athéni volt, az utolsó pedig a 2016-os, riói.