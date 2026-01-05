Live
Három olimpiai váltóaranyérmét árverezte el - összesen 385 520 dollárért (126,6 millió forint) - minden idők egyik legjobb úszója, az amerikai Ryan Lochte. A mostani három aranyérmével együtt Lochte már kilenc olimpiai medáljától vált meg.

A 2021-ben visszavonult Lochte a 2004-es, a 2008-as és a 2016-os játékokon a 4x200 méteres gyorsváltóval szerzett aranyérmétől vált meg. 

OMAHA, NEBRASKA - JUNE 18: Ryan Lochte of the United States prepares to compete in the Men's 200m individual medley final during Day Six of the 2021 U.S. Olympic Team Swimming Trials at CHI Health Center on June 18, 2021 in Omaha, Nebraska. Tom Pennington/Getty Images/AFP (Photo by TOM PENNINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Ryan Lochte már kilenc olimpiai medáljától vált meg
Fotó: Tom Pennington/ Getty Images via AFP

A legtöbbet a 2008-as, pekingi medálért kapta, 183 ezer dollárt. Az értékét az emelte, hogy ennek részese volt Michael Phelps is, aki akkor történelmi tettet vitt véghez nyolc elsőségével. A 2004-es arany 80 520 dollárt, a 2016-os pedig 122 ezret ért.

Lochte már kilenc olimpiai érmétől vált meg

Lochte olimpiákon 12-szer állhatott dobogóra: hatszor győzött, háromszor második, háromszor pedig harmadik volt. A mostani három aranyérmével együtt már kilenc olimpiai medáljától vált meg. Ezen kívül 18-szoros világbajnok, rövidpályán pedig 21-szeres. Különféle nemzetközi viadalokon több mint 90 érmet gyűjtött. Elmondása szerint volt olyan érme, amelyet egyszerűen odaajándékozott egy neki szurkoló fiatalnak.

Azok az érmek? Csak a hab voltak a tortán egy hihetetlen utazás végén. Kilencven érmet nyertem nemzetközi versenyeken, így szerencsésnek mondhatom magam, hogy többet értem el, mint bármely más úszó” 

vélekedett Lochte, akinek az első olimpiája a 2004-es, athéni volt, az utolsó pedig a 2016-os, riói.

