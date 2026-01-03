Lovas Petra 2021-ben vonult vissza az élsporttól, de még ma is érdekes a személye és a története a sportot kedvelők, követők számára. A 45 éves, korábbi magyar bajnok, csapatban Európa-bajnok, valamint világbajnoki ötödik helyezett asztaliteniszező a Magyar Nemzetnek mesélt a hullámhegyeket és -völgyeket nem nélkülöző pályafutásáról.

Lovas Petra a 2016-os riói olimpián

Fotó: JIM WATSON / AFP

Így arról, hogy bár sokáig jegelték a Statisztikánál, amikor 2002-ben a Postásba igazolt, egy csapásra áruló lett, és a válogatott kapuja is bezárult előtte.

Lovas Petra és a két olimpia

A nemzeti csapatban csak azt követően lett állandó szerepe, hogy Téglás Pétert nevezték ki a női csapat kapitányának. A Téglás alatt összeállt Tóth Krisztina, Póta Georgina, Lovas Petra összetételű csapat 2007-ben Európa-bajnok, 2008-ban Kínában pedig vb 5. lett.

Lovas Petra két olimpián járt, és mindkettő maradandó emlékeket hagyott benne. Pekingben a helyszínen élhette át Usain Bolt 9,69 másodperces 100 méteres világcsúcsát, de Rio még ezen is túltett.

„36 évesen már nem akartam olimpiára menni, csakhogy a világranglistán még 2025 második felében is olyan helyen álltam, ami azzal kecsegtetett, hogy kijuthatok Rióba. A sportági vezetők is tudták ezt, nem véletlen kezdtek el azzal piszkálni, hogy próbáljam meg az akkor számomra lehetetlennek tűnő dolgot. Téglás Péter matematikussá vedlett át, minden héten számolta a pontokat, elmondta, kit és mikor kell megvernem, hogy kijussak. Addig telefonálgattak, amíg egy gyenge pillanatomban beadtam a derekam. De soha többet nem csinálnám végig azt a pár hónapot.

Amikor azt hittem, hogy megvan a kijutás, az utolsó verseny utolsó napján az egyik riválisom 0-3-ról 4-3-ra nyerte meg saját meccsét, ezzel engem a tartalékok közé lökött. Minden veszni látszott. Majd jött az, amit senki sem akart elhinni: az egyik, már korábban az olimpiára kijutott ukrán lány nem igazolta vissza az olimpiai kvótát. Ekkor megnézték, ki az első tartalék a listán. Én voltam.

Szerencsém volt, becsúsztam Rióba, de iszonyatos feszültségben teltek azok a hetek. Amikor kijutottam, minden megváltozott. Hirtelen újra érdekes lettem. Megrohant a sajtó, mehettem a formaruháért, hiszen a magyar olimpiai csapat tagja lehettem. Márpedig ez Magyarországon nagyon nagy dolog. Nekem is az volt. Végre úgy utazhattam el egy versenyre, hogy nem kellett izgulnom. Jutalomjátéknak fogtam fel, elmentem a nyitóünnepségre is. Csodálatos napok voltak azok. Olimpia. Ráadásul a második” – mesélte Lovas Petra.