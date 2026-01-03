Lovas Petra 2021-ben vonult vissza az élsporttól, de még ma is érdekes a személye és a története a sportot kedvelők, követők számára. A 45 éves, korábbi magyar bajnok, csapatban Európa-bajnok, valamint világbajnoki ötödik helyezett asztaliteniszező a Magyar Nemzetnek mesélt a hullámhegyeket és -völgyeket nem nélkülöző pályafutásáról.
Így arról, hogy bár sokáig jegelték a Statisztikánál, amikor 2002-ben a Postásba igazolt, egy csapásra áruló lett, és a válogatott kapuja is bezárult előtte.
Lovas Petra és a két olimpia
A nemzeti csapatban csak azt követően lett állandó szerepe, hogy Téglás Pétert nevezték ki a női csapat kapitányának. A Téglás alatt összeállt Tóth Krisztina, Póta Georgina, Lovas Petra összetételű csapat 2007-ben Európa-bajnok, 2008-ban Kínában pedig vb 5. lett.
Lovas Petra két olimpián járt, és mindkettő maradandó emlékeket hagyott benne. Pekingben a helyszínen élhette át Usain Bolt 9,69 másodperces 100 méteres világcsúcsát, de Rio még ezen is túltett.
„36 évesen már nem akartam olimpiára menni, csakhogy a világranglistán még 2025 második felében is olyan helyen álltam, ami azzal kecsegtetett, hogy kijuthatok Rióba. A sportági vezetők is tudták ezt, nem véletlen kezdtek el azzal piszkálni, hogy próbáljam meg az akkor számomra lehetetlennek tűnő dolgot. Téglás Péter matematikussá vedlett át, minden héten számolta a pontokat, elmondta, kit és mikor kell megvernem, hogy kijussak. Addig telefonálgattak, amíg egy gyenge pillanatomban beadtam a derekam. De soha többet nem csinálnám végig azt a pár hónapot.
Amikor azt hittem, hogy megvan a kijutás, az utolsó verseny utolsó napján az egyik riválisom 0-3-ról 4-3-ra nyerte meg saját meccsét, ezzel engem a tartalékok közé lökött. Minden veszni látszott. Majd jött az, amit senki sem akart elhinni: az egyik, már korábban az olimpiára kijutott ukrán lány nem igazolta vissza az olimpiai kvótát. Ekkor megnézték, ki az első tartalék a listán. Én voltam.
Szerencsém volt, becsúsztam Rióba, de iszonyatos feszültségben teltek azok a hetek. Amikor kijutottam, minden megváltozott. Hirtelen újra érdekes lettem. Megrohant a sajtó, mehettem a formaruháért, hiszen a magyar olimpiai csapat tagja lehettem. Márpedig ez Magyarországon nagyon nagy dolog. Nekem is az volt. Végre úgy utazhattam el egy versenyre, hogy nem kellett izgulnom. Jutalomjátéknak fogtam fel, elmentem a nyitóünnepségre is. Csodálatos napok voltak azok. Olimpia. Ráadásul a második” – mesélte Lovas Petra.
Élsport helyett civil élet
Visszavonulása után egy ideig projektmenedzserként dolgozott a Magyar Asztalitenisz Szövetségben, de belülről látva a szervezet működését elment tőle kedve, így végleg szakított az élsporttal és civil életet kezdett. Főiskolai végzettségének köszönhetően ma egy multi cég könyvelőjeként dolgozik.
Féltem, de elő tudtam venni azokat az eszközöket, amiket a pingpongasztal mellett is használtam. Ha ott bejött, itt sem lehet hiba. A szakmai önéletrajzomban is feltüntettem, hogy élsportoló voltam, az üzleti szférában kimondottan pozitívan értékelik a sportpályafutásomat
– mondta Lovas Petra.
