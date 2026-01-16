A világbajnok Luke Littlert Gerwyn Price sorozatban másodszor ejtette ki a Bahrein Masters negyeddöntőjében, ezzel a tinédzser világsztárnak a 21 meccses győzelmi sorozata véget ért. Ez Littler első veresége azóta, hogy október 30-án a Players Championshipben kikapott. Az ezt követő veretlenségi sorozata világelsővé tette, és megszerezte a Grand Slam of Darts címet, első Players Championship címét és második PDC világbajnoki címét is.

Luke Littler simán kikapott Bahreinben

Luke Littler is ember, ki tud kapni

A lassan 19 éves angol játékos pénteken a legjobb nyolc között kulcsfontosságú pillanatokban hibázott, 94,04-es átlaggal zárva Price 97,43-as átlagával szemben, 6-2-es vereséggel búcsúzva a tornától. Ráadásul Littler ezúttal nem kiszállózott magas szinten, mindössze 22%-kal dobott a kulcsfontosságú duplákra, míg ellenfele kereken 60%-kal.

A korábbi világbajnok, Luke Humphries szintén a negyeddöntőben esett ki a bemutató tornáról, miután 6-3-ra kikapott Nathan Aspinalltól. Price az elődöntőben Michael van Gerwennel, míg Aspinall a világbajnokság második helyezettjével, Gian van Veennel játszott.

A Bahrein Darts Masters 2026 győztese végül Michael van Gerwen lett, miután a döntőben 8-6-ra verte Gian van Veent.