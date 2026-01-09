Live
A darts világában soha nem látott összegű szponzori szerződést írt alá Luke Littler. A 18 évesen már kétszeres világbajnok Luke Littler a hírek szerint 20 millió font értékű támogatásról egyezett meg a Target Darts nevű céggel.

Napokkal azt követően, hogy az egész mezőnyön átgyalogolva simán védte meg dartsvilágbajnoki címét, Luke Littler ismét történelmet írt. A 18 éves korára már kétszeres világbajnok angol tinédzser ugyanis brit sajtóértesülések szerint tíz évre szóló, 20 millió font (közel 9 milliárd forint) értékű szponzori szerződést kötött a Target Darts nevű céggel.

England's Luke Littler celebrates with the Sid Waddell Trophy after victory over Netherlands' Michael van Gerwen in the PDC World Darts Championship final, at Alexandra Palace in London on January 3, 2025. Luke Littler became darts' youngest world champion at just 17 after thrashing three-time winner Michael van Gerwen in front of an adoring home crowd at London's Alexandra Palace on Friday. This time there was no stopping "Luke the Nuke" as he stormed past Dutchman Van Gerwen by seven sets to three. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Luke Littler újabb vb-elsőségével a legnagyobbak közé emelkedett
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Talán mondanunk sem kell, hogy ilyen összegű támogatásra soha korábban nem volt még példa a darts történetében.

Luke Littler a világsztárok között

„A valaha volt legnagyobb (értékű) megállapodás egy sportoló és egy márka között a darts történelmében” – írta a világ legnagyobb dartskellékeket forgalmazó cége.

Littler, aki január 4. óta már kétszeres világbajnok, 10 nagy tornagyőzelme van, mindössze a negyedik, aki meg tudta védeni a világbajnoki címét, és már most csak Phil Taylor (14) és Michael van Gerwen (3), aki több vb-címet nyert, mint ő. Közölük az élő legenda, Phil Taylor egy olyan korban, amikor a darts még sehol sem volt népszerűségben a mai állapotához képest.

„A Target kezdettől fogva hitt bennem. A sportolói karrieremtől kezdve a nevemet viselő termékekig, mindent együtt építettünk fel, és nagyon izgatott vagyok, hogy hosszú távon is elköteleztük magunkat egymás mellett. Meglátjuk, merre megyünk tovább” – mondta Littler a BBC-nek a cégről, amely a menedzsmentjét is ellátja.

És, amely révén most már anyagilag is a világ legjelentősebb sportolói közé emelkedett.

 

 

