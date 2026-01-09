Napokkal azt követően, hogy az egész mezőnyön átgyalogolva simán védte meg dartsvilágbajnoki címét, Luke Littler ismét történelmet írt. A 18 éves korára már kétszeres világbajnok angol tinédzser ugyanis brit sajtóértesülések szerint tíz évre szóló, 20 millió font (közel 9 milliárd forint) értékű szponzori szerződést kötött a Target Darts nevű céggel.

Luke Littler újabb vb-elsőségével a legnagyobbak közé emelkedett

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Talán mondanunk sem kell, hogy ilyen összegű támogatásra soha korábban nem volt még példa a darts történetében.

Luke Littler a világsztárok között

„A valaha volt legnagyobb (értékű) megállapodás egy sportoló és egy márka között a darts történelmében” – írta a világ legnagyobb dartskellékeket forgalmazó cége.

Littler, aki január 4. óta már kétszeres világbajnok, 10 nagy tornagyőzelme van, mindössze a negyedik, aki meg tudta védeni a világbajnoki címét, és már most csak Phil Taylor (14) és Michael van Gerwen (3), aki több vb-címet nyert, mint ő. Közölük az élő legenda, Phil Taylor egy olyan korban, amikor a darts még sehol sem volt népszerűségben a mai állapotához képest.

„A Target kezdettől fogva hitt bennem. A sportolói karrieremtől kezdve a nevemet viselő termékekig, mindent együtt építettünk fel, és nagyon izgatott vagyok, hogy hosszú távon is elköteleztük magunkat egymás mellett. Meglátjuk, merre megyünk tovább” – mondta Littler a BBC-nek a cégről, amely a menedzsmentjét is ellátja.

És, amely révén most már anyagilag is a világ legjelentősebb sportolói közé emelkedett.