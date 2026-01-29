Live
Korábban beszámoltunk arról, hogy Batházi Tamás egykori olimpikon úszó, a MÚSZ korábbi főtitkára a közösségi oldalán többek között pedofil ragadozónak nevezte a néhai edzőt, Széchy Tamást, aki embereket, emberi sorsokat tett tönkre. Ezzel kapcsolatban Magyar Úszó Szövetség rendkívüli közleményt adott ki, miután befejezték az ügy vizsgálatát.

A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége január 28-ai ülésén részletesen megtárgyalta a néhai Széchy Tamás úszóedző sportolókkal szemben tanúsított magatartásának utólagos feltárására létrehozott eseti vizsgálóbizottság jelentését. A külső szakértőkből (jogász, gyermekvédelmi szakember, pszichológus, szociológus) álló bizottság 2025 augusztusában kezdte meg a munkáját, amelynek során több órányi archív felvételt nézett át és közel 20 érintett személyt hallgatott meg. A ténylegesen megkeresettek száma ennél is magasabb volt, ám voltak olyanok – mint az úszószövetség korábbi, Széchy Tamás aktív edzői időszakában dolgozó vezetői, Gyárfás Tamás és Ruza József – akik nem vállalták a meghallgatást.

A Magyar Úszó Szövetség befejezte a vizsgálatot
A Magyar Úszó Szövetség meghozta a döntést

A visszaemlékezések alapján az Eseti Bizottság megállapította, hogy bár az állításokra a 2004-ben elhunyt Széchy Tamásnak már nincs lehetősége reagálni, ezért azok nem kezelhetők kész tényként, ám amennyiben azok megtörténtek, mind a mai, mind a 40 évvel ezelőtti jogi és erkölcsi normák szerint, valamint pszichológiai szempontból meg nem engedett és elítélendő cselekménynek minősülnek. A Bizottság ugyanakkor kifejtette, hogy mindenkit megillet a tisztességes eljáráshoz való jog, ami a felelősség halál utáni vizsgálatának tilalmát is jelenti; tehát a felelősség halál utáni megállapítása alapvető jogi garanciákat és ennek folytán kegyeleti jogot sértene. A Bizottság emiatt nem tudott tényszerű megállapítást vagy konkrét javaslatot megfogalmazni a MÚSZ Elnöksége felé.

Az Elnökség a bizottsági jelentés megismerése után úgy határozott, hogy bár Széchy Tamás személyes felelőssége kegyeleti jogi okokból valóban nem állapítható meg, szükségesnek tartja egyértelműen és félreérthetetlenül leszögezni, hogy a Szövetség alapértékeivel és erkölcsi normarendszerével összeegyeztethetetlen bármilyen formájú abúzus, hatalommal való visszaélés vagy méltóságot sértő magatartás, különös tekintettel a kiskorú sportolók esetében. A MÚSZ határozottan elítél minden ilyen cselekményt, és zéró toleranciát képvisel a sportolók testi, lelki és emberi méltóságát sértő magatartásokkal szemben. Éppen ezért megfontolásra javasolja a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás-uszoda fenntartójának, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt-nek, hogy a létesítmény elnevezéséből hagyják el Széchy Tamás nevét.

A Szövetség hangsúlyozza, hogy kiemelt stratégiai célként kezeli a gyermekvédelmet: ennek keretében működteti és fejleszti a 2018-ban, a jelenlegi vezetés által létrehozott gyermekvédelmi programját, szabályozási rendszerét és jelzőmechanizmusait, továbbá rendszeres képzésekkel és belső protokollokkal garantálja, hogy a fiatal úszók biztonságos környezetben készülhessenek és versenyezhessenek.

 

