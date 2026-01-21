A világranglistán 47. helyen álló Marozsán Fábián a második fordulóban három szettben verte a lengyel Kamil Majchrzakot, és ezzel harmadszor jutott be a harmadik fordulóba Melbourne-ben. A magyar játékos a harmadik szettben rövidítésben zárta le a meccset, és továbbra is remek formában teniszezik. Marozsán a 32 között a 11. helyen kiemelt, korábbi háromszoros AO-döntős orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik.

Marozsán Fábián harmadszor készülhet a harmadik fordulóra, és igazi nagy név várhat majd rá

Fotó: MARTIN KEEP / AFP

„Jöjjön Medvegyev!” – Marozsán nem ismeretlen ellenfélre készül

Marozsán Fábián a Hungarian Tennis Facebook-oldalának nyilatkozva már a várható következő ellenfélről, Danyiil Medvegyevről beszélt – és egyértelművé tette, hogy nem alibizni megy ki a pályára:

„Jöjjön Medvegyev! Játszottam vele tavaly év végén Almatyban egy egész jó mérkőzést, jó párszor edzettünk az elmúlt évben, nem lesz ismeretlen a játéka.”

Nagyon kellemetlen ellenfél, valószínűleg nem is fekszik nekem, hogy ő ennyire hátulról játszik, nagyon stabil, nagyon jól olvassa a játékot. Meg kell próbálnom őt megvernem, akár taktikával, akár erővel. Úgy kell odamennem, hogy meg kell próbálnom győzni.

A volt világelső közölte, ismeri a magyar játékost az elmúlt évekből, és edzettek is már együtt néhányszor.

"Fábián erős ellenfél, le tud győzni top 10-es játékosokat is, úgyhogy kemény meccsre készülök, mert a legjobbamat kell majd nyújtanom ellene" - fejtette ki Medvegyev.

Babost jó ideig nem láthatjuk a pályán

A női párosban Babos Tímea a kanadai Leylah Fernandez oldalán az első fordulóban búcsúzott. A 32 éves Babos – aki párosban korábban világelső volt és kétszer is megnyerte az Australian Opent – már a torna előtt jelezte, hogy Melbourne után szünetre vonul, mert a családalapításra szeretne koncentrálni.

„A melbourne-i verseny után már nem játszom, mert fontos a családom és a családalapítás is. A búcsúm nem végleges, de a következő másfél-két év más lesz számomra” – fogalmazott korábban.

A mérkőzés után a 32 éves soproni teniszező a Nemzeti Sportrádiónak azt mondta: nem tudna még egy évig utazni és hétről hétre a maximumot nyújtani, így pedig nincs értelme folytatni.

Jó döntést hoztam az átmeneti visszavonulással. Sose gondoltam volna, hogy egyéniben 25., párosban pedig világelső, Grand Slam-győztes és világbajnok leszek

– tette hozzá.