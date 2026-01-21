Live
Felemás napjuk van magyar teniszezőknek az Australian Openen. Marozsán Fábián továbbjutott és már a volt világelső elleni nagy meccsre készül, míg Bondár Anna egyéniben, Babos Tímea pedig párosban búcsúzott Melbourne-ben, utóbbi ráadásul már a torna előtt jelezte, hogy hosszabb szünetet tart a profi tenisztől.

A világranglistán 47. helyen álló Marozsán Fábián a második fordulóban három szettben verte a lengyel Kamil Majchrzakot, és ezzel harmadszor jutott be a harmadik fordulóba Melbourne-ben. A magyar játékos a harmadik szettben rövidítésben zárta le a meccset, és továbbra is remek formában teniszezik. Marozsán a 32 között a 11. helyen kiemelt, korábbi háromszoros AO-döntős orosz Danyiil Medvegyevvel találkozik. 

Marozsán Fábián harmadszor készülhet a harmadik fordulóra, és igazi nagy név várhat majd rá Fotó: MARTIN KEEP / AFP
„Jöjjön Medvegyev!” – Marozsán nem ismeretlen ellenfélre készül

Marozsán Fábián a Hungarian Tennis Facebook-oldalának nyilatkozva már a várható következő ellenfélről, Danyiil Medvegyevről beszélt – és egyértelművé tette, hogy nem alibizni megy ki a pályára:

„Jöjjön Medvegyev! Játszottam vele tavaly év végén Almatyban egy egész jó mérkőzést, jó párszor edzettünk az elmúlt évben, nem lesz ismeretlen a játéka.”

Nagyon kellemetlen ellenfél, valószínűleg nem is fekszik nekem, hogy ő ennyire hátulról játszik, nagyon stabil, nagyon jól olvassa a játékot. Meg kell próbálnom őt megvernem, akár taktikával, akár erővel. Úgy kell odamennem, hogy meg kell próbálnom győzni.

A volt világelső közölte, ismeri a magyar játékost az elmúlt évekből, és edzettek is már együtt néhányszor.

"Fábián erős ellenfél, le tud győzni top 10-es játékosokat is, úgyhogy kemény meccsre készülök, mert a legjobbamat kell majd nyújtanom ellene" - fejtette ki Medvegyev.

Babost jó ideig nem láthatjuk a pályán

A női párosban Babos Tímea a kanadai Leylah Fernandez oldalán az első fordulóban búcsúzott. A 32 éves Babos – aki párosban korábban világelső volt és kétszer is megnyerte az Australian Opent – már a torna előtt jelezte, hogy Melbourne után szünetre vonul, mert a családalapításra szeretne koncentrálni.

„A melbourne-i verseny után már nem játszom, mert fontos a családom és a családalapítás is. A búcsúm nem végleges, de a következő másfél-két év más lesz számomra” – fogalmazott korábban.

A mérkőzés után a 32 éves soproni teniszező a Nemzeti Sportrádiónak azt mondta: nem tudna még egy évig utazni és hétről hétre a maximumot nyújtani, így pedig nincs értelme folytatni.

Jó döntést hoztam az átmeneti visszavonulással. Sose gondoltam volna, hogy egyéniben 25., párosban pedig világelső, Grand Slam-győztes és világbajnok leszek

– tette hozzá.

Bondár Anna kiesett

Bondár Anna számára a második forduló jelentette a végállomást Melbourne-ben: a világranglistán 74. magyar teniszező két szettben kapott ki a selejtezőből érkező török Zeynep Sönmeztől.

Bondár az első játszmában gyorsan brékhátrányba került, a második szettben pedig 3:3-nál elveszítette az adogatását, ami végül döntőnek bizonyult. A török játékos 6:2, 6:4-re nyerte meg az összecsapást.

Eredmények:
Férfi egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):
Marozsán Fábián–Kamil Majchrzak (lengyel) 6:3, 6:4, 7:6 (7–5)

Női egyes, 2. forduló (a 32 közé jutásért):
Zeynep Sönmez (török)–Bondár Anna 6:2, 6:4

Női páros, 1. forduló (a 32 közé jutásért):
Babos Tímea, Leylah Fernandez (magyar, kanadai)–Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 9.) 4:6, 6:4, 3:6

