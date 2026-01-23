A világranglistán 47. magyar játékos, Marozsán Fábián előzőleg a 24. helyen kiemelt francia Arthur Rinderknech-et és a lengyel Kamil Majchrzakot búcsúztatta, ezzel sorozatban harmadszor jutott be a 32 közé Melbourne-ben.
Mi történt Marozsán Fábiánnal?
A Vasas sportolója – aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben – pénteken a világ egyik legjobb keménypályás játékosával csapott össze, a moszkvai teniszező ugyanis már három döntőt vívott az AO-n, és eddigi egyetlen Grand Slam-trófeáját is ezen a borításon szerezte meg a 2021-es US Openen. Eddigi 22 tornagyőzelméből húszat kemény pályán aratott, egyet-egyet pedig salakon, illetve füvön – írja az MTI.
Eddigi két találkozójuk egyoldalúan alakult, mivel Marozsán sem a 2024-es US Openen, sem tavaly októberben Almatiban nem tudott szettet sem nyerni a 198 centis orosz ellen. Utóbbinak remekül sikerült a felkészülése az év első GS-versenyére, mivel szűk két hete megnyerte a brisbane-i felvezető viadalt.
A harmadik ütközetre a pénteki AO-program nyitányán került sor helyi idő szerint 11.30 órakor a 7500 fős Margaret Court Arenában. Némi meglepetésre két brékkel indult a mérkőzés, és a felek idegességét jelezte, hogy 2:2 után megint mindketten elbukták az adogatásukat. A küzdelmes szett rövidítésbe torkollott, melyben a 26 éves magyar volt jobb, a harmadik játszmalabdáját már értékesítette, és bő egy óra elteltével szettelőnybe került.
Ez érezhetően „megfogta” a 29 esztendős oroszt, és a nyerőket szóró Marozsán dupla brékkel 4:1-re elhúzott. Ekkor az ellenfél egyre pontosabban és laposabban kezdett ütni, csökkentette a távolságot, de Marozsán 5:2-nél nem tudta kiszerválni a játszmát. Az orosz egyedi stílusú fonákjai egyre gyorsabban érkeztek, majd 5:4-nél eljött az újabb lehetőség, és a második szettlabdát már sikerült kihasználni,
a volt világelső hosszúra ütött egy tenyerest, a kihívó pedig már csak egy szettre volt a bravúrtól. Az ellenfél számára sovány vigasz lehetett, hogy az ászok számában 8-0-ra állt.
A harmadik felvonás úgy indult, hogy a Davis Kupa-válogatott alapembere hatodszor is elvette Medvegyev adogatását, aki nemsokára fordított, és Marozsánnak négy bréklabdát kellett stabil játékkal hárítania, hogy ne kerüljön lépéshátrányba. Akkor is helyén volt a szíve, amikor 4:5-nél játszmalabdát kellett kivédenie, ez azonban 5:6-nál már nem sikerült, így a 2002-ben Australian Open-bajnok Thomas Johansson tanítványa szépített.
A negyedik szett már egyértelműen Medvegyev szándékai szerint alakult, mivel Marozsán hullámvölgybe és brékhátrányba került, miközben elnyűhetetlen riválisa ekkor már alig rontott, és szórta a nyerőket. Sorra úsztak el a játékok, a magyar teljesen elvesztette a fonalat, és mindössze 19 (!) perc alatt a negyedik szettet is.
Marozsán kiment az öltözőbe, megpróbálta összeszedni magát, aztán három óra elteltével jöhetett az utolsó fejezet. A budapesti teniszező mind a négy korábbi ötszettes mérkőzését megnyerte, míg ellenfele 9/13-as mutatónál tartott.
Marozsán sorozatban kilenc elbukott gém után hozott ismét egyet, és öklét rázva jelezte, hogy esze ágában sincs „elengedni” a meccset. A fáradtság azonban egyre jobban kiütközött rajta, próbálta rövidíteni a labdameneteket, és egy csaknem tízperces gémben elvesztette a szerváját (2:4), és ekkor már veszni látszott minden. Marozsán aztán váratlanul visszabrékelt, de ennél többre már nem telt tőle, és Medvegyev egymás után két gémmel megnyerte a 3 óra 46 perces összecsapást.
Eredmény, 3. forduló (a 16 közé jutásért), férfiak:
Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)–Marozsán Fábián 6:7 (5-7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
Stollárék a nyolcaddöntőben
Stollár Fanny a japán Kato Miju oldalán szetthátrányból fordított az ausztrál nyílt teniszbajnokság párosversenyének második fordulójában, ezzel bejutott a nyolcaddöntőbe.
A 15. helyen kiemelt duó csütörtökön a cseh Jesika Maleckovával és Miriam Skochhal csapott össze, és végül a harmadik szett tíz pontig tartó rövidítésében, 2 óra 22 perc alatt nyert.
Stollár a nap folyamán bemutatkozik vegyes párosban is az Australian Openen, és a német Kevin Krawietz-cal együtt az amerikai Taylor Townsend és horvát Nikola Mektic negyedik helyen kiemelt duójával csapnak össze.
Eredmény, női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):
Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.)–Jesika Maleckova, Miriam Skoch (cseh) 2:6, 7:5, 7:6 (10-8)
