A világranglistán 47. magyar játékos, Marozsán Fábián előzőleg a 24. helyen kiemelt francia Arthur Rinderknech-et és a lengyel Kamil Majchrzakot búcsúztatta, ezzel sorozatban harmadszor jutott be a 32 közé Melbourne-ben.

Marozsán Fábián most nagyon szomorú lehet

Fotó: PAUL CROCK / AFP

Mi történt Marozsán Fábiánnal?

A Vasas sportolója – aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben – pénteken a világ egyik legjobb keménypályás játékosával csapott össze, a moszkvai teniszező ugyanis már három döntőt vívott az AO-n, és eddigi egyetlen Grand Slam-trófeáját is ezen a borításon szerezte meg a 2021-es US Openen. Eddigi 22 tornagyőzelméből húszat kemény pályán aratott, egyet-egyet pedig salakon, illetve füvön – írja az MTI.

Eddigi két találkozójuk egyoldalúan alakult, mivel Marozsán sem a 2024-es US Openen, sem tavaly októberben Almatiban nem tudott szettet sem nyerni a 198 centis orosz ellen. Utóbbinak remekül sikerült a felkészülése az év első GS-versenyére, mivel szűk két hete megnyerte a brisbane-i felvezető viadalt.

A harmadik ütközetre a pénteki AO-program nyitányán került sor helyi idő szerint 11.30 órakor a 7500 fős Margaret Court Arenában. Némi meglepetésre két brékkel indult a mérkőzés, és a felek idegességét jelezte, hogy 2:2 után megint mindketten elbukták az adogatásukat. A küzdelmes szett rövidítésbe torkollott, melyben a 26 éves magyar volt jobb, a harmadik játszmalabdáját már értékesítette, és bő egy óra elteltével szettelőnybe került.

Ez érezhetően „megfogta” a 29 esztendős oroszt, és a nyerőket szóró Marozsán dupla brékkel 4:1-re elhúzott. Ekkor az ellenfél egyre pontosabban és laposabban kezdett ütni, csökkentette a távolságot, de Marozsán 5:2-nél nem tudta kiszerválni a játszmát. Az orosz egyedi stílusú fonákjai egyre gyorsabban érkeztek, majd 5:4-nél eljött az újabb lehetőség, és a második szettlabdát már sikerült kihasználni,

a volt világelső hosszúra ütött egy tenyerest, a kihívó pedig már csak egy szettre volt a bravúrtól. Az ellenfél számára sovány vigasz lehetett, hogy az ászok számában 8-0-ra állt.

Fabian Marozsan hits an OUTRAGEOUS shot against Daniil Medvedev at the Australian Open.



Bouncing back over to his side of the net.



🤯🤯🤯



pic.twitter.com/tcdPsqHpT2 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026

A harmadik felvonás úgy indult, hogy a Davis Kupa-válogatott alapembere hatodszor is elvette Medvegyev adogatását, aki nemsokára fordított, és Marozsánnak négy bréklabdát kellett stabil játékkal hárítania, hogy ne kerüljön lépéshátrányba. Akkor is helyén volt a szíve, amikor 4:5-nél játszmalabdát kellett kivédenie, ez azonban 5:6-nál már nem sikerült, így a 2002-ben Australian Open-bajnok Thomas Johansson tanítványa szépített.