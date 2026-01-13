A világranglistán elfoglalt 53. helyével a legjobb magyarnak számító Marozsán Fábián kedden azzal a 39 éves Monfilsszel csapott össze, aki jelenleg ugyan csak 69. az ATP-rangsorban, de korábban állt már a hatodik helyen is, és eddig 13 trófeát gyűjtött. A Vasas sportolója 2024 után kezdett ismét a veterán francia ellen Új-Zélandon, két éve ő nyert 6:4, 6:7, 7:6-ra, azóta viszont kétszer kikapott a közönségszórakoztató stílusáról is ismert riválisától, aki sérülések miatt közel fél éve nem nyert mérkőzést.

Marozsán Fábián fantasztikus győzelemet aratott Monfils ellen

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

A negyedik csata 5:5-ig stabil adogatójátékokat hozott, ekkor az ellenfél - akinek a felesége, az ukrán Jelina Szvitolina a múlt héten diadalmaskodott Aucklandben - elvette a magyar teniszező szerváját, majd 42 perc elteltével megnyerte a szettet. A folytatás azonban nagy fordulatot hozott, Marozsán szemlátomást ritmust váltott, megpróbálta kihasználni életkori előnyét, miközben a francia az addiginál lassúbbnak tűnt, és egyre többet rontott. A budapesti játékosnak egy brék elég volt, 3:0 után magabiztosan tartotta a távolságot, és további 35 perc elteltével kiegyenlített. A döntő játszmában érvényesülni látszott Marozsán frissessége, aki 3:2-nél brékelőnybe került, csakhogy az utolsó profi idényét taposó Monfils mozgósította az utolsó erőtartalékait, és utolérte őt, a magyar teniszező pedig mérgében összetörte az ütőjét. Csalódottsága ezzel együtt nem tartott sokáig, összeszedte magát, és 4:4-nél ismét elvette riválisa adogatását. Ez azt jelentette, hogy a győzelemért szervált, és mivel nem remegett meg a keze, sikerült lezárnia a 2 óra 2 perces találkozót.

Diadala révén várhatóan a top 50-ben kezdi meg jövő héten az Australian Opent.

Marozsán Fábiánra újabb sztár játékos vár a folytatásban

Marozsánra az auckalndi nyolcaddöntőben a második helyen kiemelt norvég Casper Ruud vár.

„Nagy győzelemnek tartom a mait, mert nagyon nehéz, küzdelmes mérkőzés volt egy rutinos teniszező ellen, aki utolsó évét játssza a Touron. Összességében jó meccset játszottunk, még úgy is, hogy Monfils játékából igazán nehéz volt felkészülni. Sokszor variálja az ütéseit, minden taktika ott van a fejében, figyeli az ellenfelet, ezért trükkös, kiszámíthatatlan volt a mérkőzés, de örülök, hogy én győztem” – kezdte értékelését menedzsmentjének tájékoztatása szerint Marozsán Fábián, kifejtve, hogy az első szettet szorosan elbukta, de nem tört meg a lendülete, lelkesedése, ment tovább, és bízott benne, hogy meg tudja fordítani az állást.