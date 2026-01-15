A világranglistán 53. helyen álló Marozsán Fábián két nagy diadallal érkezett meg a nyolc közé Új-Zélandon, mivel előbb a címvédő francia Gael Monfilst, majd a második helyen kiemelt norvég Casper Ruudöt búcsúztatta.

Marozsán Fábián meccse félbeszakadt

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Marozsán Fábián mérkőzése félbeszakadt

Csütörtökön aztán elvileg egy könnyebb ellenfél következett a selejtezőből érkezett Eliot Spizzirri (89.) személyében, ugyanakkor intő jel lehetett számára, hogy az amerikai játékos előzőleg olyan ismert riválisokat vert, mint a francia Adrian Mannarino és a nyolcadik kiemelt portugál Nuno Borges – írta meg az MTI. A 24 éves Spizzirri karriercsúcsa a 87. hely volt, és eddig két meccset vívott Grand Slam-főtáblán.

Első találkozójuk eleve jókora csúszással indult, mivel már addig is többször esősre fordult az időjárás, és Marozsánék mérkőzése a torlódás miatt végül egy külső pályán kezdődött el.

Kilenc gémet játszottak le brék nélkül, a Vasas sportolója 5:4-re vezetett, amikor ismét elkezdett szakadni az eső,

a szervezők pedig nem sokkal később közölték, hogy mivel nincs kilátás a javulásra, a program pénteken folytatódik.