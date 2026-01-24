A Mászókötél nélkül című Oscar-díjas dokumentumfilm szereplője, Alex Honnold 2017-ben szerzett világhírnevet, miután elsőként, kötél és mindenféle biztosítás nélkül megmászta a világ egyik legnehezebb sziklafalát, a kaliforniai Yosemite Nemzeti Parkban álló hírhedt El Capitan gránitmonolitot. A 915 méter magas, függőleges sziklafalat 3 óra 56 perc alatt mászta meg. A New York Times akkor „minden idők egyik legnagyobb sportteljesítményének” nevezte.

Az amerikai sziklamászó, Alex Honnold elképesztő kísérlet előtt áll

Fotó: RENAN OZTURK / Red Bull Content Pool

Honnold most újabb elképesztő kísérletre vállalkozik, azonban ezúttal nem természetes sziklafalat, hanem a világ egyik legmagasabb felhőkarcolóját, a Taipei 101-et fogja megmászni. A mászó már három hónapja készül, hogy szabad mászással érje el Ázsia egyik legmagasabb épületének a csúcsát – írja a Guardian.

A Taipei 101 több szempontból is egyedi kihívás: bár maga az épület technikailag nem nehezebb, mint egy meredek sziklafal, a teljes függőleges mászás fizikailag rendkívül megerőltető. Honnold szerint az épület egyedi kialakítása segítséget adhat majd neki a pihenésben, de a feladat így is óriási igénybevétellel jár.

24 órával eltolták a sziklamászó extrém kísérletét

A kísérletet élőben fogja közvetíteni a Netflix, így a nézők valós időben követhetik a gigantikus teljesítményt. Az élő adás ugyanakkor heves vitákat váltott ki a mászóközösségen belül, főleg etikai aggályok és a szabad mászás veszélyei miatt.

A mászást eredetileg január 23-ára tervezték, de a rossz időjárás miatt 24 órával elhalasztották, így most január 24-én – magyar idő szerint vasárnap hajnali 2-kor – startol. A streaming szolgáltató hangsúlyozta, hogy a biztonság a legfontosabb, ezért került sor a halasztásra.