Rövid lefolyású súlyos betegségben meghalt a 25 éves, korábbi amatőr bajnok északír profi ökölvívó, Paul McCullagh Jr., számolnak be a brit lapok. Mint azt a család az Újév napján történt tragédia másnapján közzétette, a 25 éves nehézsúlyú bokszoló halálát a csontrák egy igen agresszív típusa okozta.
Meghalt Paul McCullagh Jr.
A 25 éves bokszoló a belfasti St. John Bosco nevű klubban kezdett bunyózni, majd rövidesen átigazolt a családi McCullagh ABC nevű csapatba, első címét már ennek színeiben nyerte 2012-ben.
2019-ben megnyerte a hazájában a legrangosabb versenyként számon tartott Ulster Elite viadalt, ami tulajdonképpen az országos bajnokság, amelyen keresztül, például a Brit Nemzetközösségi játékokra is lehet kvalifikálni.
Ír és északír színekben is bokszolt nemzetközi amatőr versenyeken, mielőtt 2020-ban profinak állt volna. Rövid karrierje során mindkét meccsét megnyerte, de 2021-ben váratlanul visszavonult.
Daganatos betegségére 2025-ben derült fény, a családot azonban így is váratlanul érte, hogy Újév napján rosszul lett, összeesett és azonnal meghalt a fiatal sportoló.
McCullagh legendás északír bokszoló családból származik: ugyancsak Paul nevű apja és nagyapja is veretes amatőr múlttal bíró, elismert bunyós volt. A 2020-ban elhunyt legidősebb Paul McCullagh olyan bajnokok edzője volt, mint az IBF váltósúlyú bajnoka, Anthony Cacace, Barry McGuigan vagyHugh Russell.
Az ökölvívás világát 2025 utolsó napjaiban is megrázta egy tragédia: a korábbi nehézsúlyú profi világbajnok, Anthony Joshua csapatának két tagja vesztette életét egy autóbalesetben, Nigériában.