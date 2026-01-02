Rövid lefolyású súlyos betegségben meghalt a 25 éves, korábbi amatőr bajnok északír profi ökölvívó, Paul McCullagh Jr., számolnak be a brit lapok. Mint azt a család az Újév napján történt tragédia másnapján közzétette, a 25 éves nehézsúlyú bokszoló halálát a csontrák egy igen agresszív típusa okozta.

Meghalt Paul McCullagh Jr.

A 25 éves bokszoló a belfasti St. John Bosco nevű klubban kezdett bunyózni, majd rövidesen átigazolt a családi McCullagh ABC nevű csapatba, első címét már ennek színeiben nyerte 2012-ben.

2019-ben megnyerte a hazájában a legrangosabb versenyként számon tartott Ulster Elite viadalt, ami tulajdonképpen az országos bajnokság, amelyen keresztül, például a Brit Nemzetközösségi játékokra is lehet kvalifikálni.

IABA is saddened by the passing of boxer, 25 year old Paul McCullough Junior.



A member of clubs including St. John Bosco Belfast and his family’s McCullagh’s ABC, Paul won his first title in 2012, and an Ulster Elite heavyweight title in 2019. In the same year Paul represented… pic.twitter.com/Gp7XnBEyLS — IABA (@IABABOXING) January 1, 2026

Ír és északír színekben is bokszolt nemzetközi amatőr versenyeken, mielőtt 2020-ban profinak állt volna. Rövid karrierje során mindkét meccsét megnyerte, de 2021-ben váratlanul visszavonult.

Daganatos betegségére 2025-ben derült fény, a családot azonban így is váratlanul érte, hogy Újév napján rosszul lett, összeesett és azonnal meghalt a fiatal sportoló.

McCullagh legendás északír bokszoló családból származik: ugyancsak Paul nevű apja és nagyapja is veretes amatőr múlttal bíró, elismert bunyós volt. A 2020-ban elhunyt legidősebb Paul McCullagh olyan bajnokok edzője volt, mint az IBF váltósúlyú bajnoka, Anthony Cacace, Barry McGuigan vagyHugh Russell.

Az ökölvívás világát 2025 utolsó napjaiban is megrázta egy tragédia: a korábbi nehézsúlyú profi világbajnok, Anthony Joshua csapatának két tagja vesztette életét egy autóbalesetben, Nigériában.