Megütött egy rendőrt a világbajnok bokszoló, Herbie Hide, amely miatt bíróság elé kellett állnia.

A világbajnok Herbie Hide megütött egy rendőrt, bíróság előtt kell felelnie

Fotó: SEAN DEMPSEY / PA

Herbie Hide megütött egy rendőrt

Az eset még 2024. július 3-án történt, amikor civil ruhás rendőrök egy jelöletlen autóval behajtottak Hide kapukkal védett ingatlanjára. Az ügyészség szerint a volt ökölvívó

az egyik tisztet arcon ütötte, miután az belépett a területre – a vádirat szerint anélkül, hogy a rendőr azonosította volna magát.

Hide a norwichi bíróságon tagadta a vádat, határozottan kijelentve, hogy „nem bűnös”. Az 54 éves sportoló egyetlen vádpontban — hivatalos személy szolgálat közben történő bántalmazása — miatt felel bíróság előtt.

Vallomásában Hide elmondta, hogy számára teljesen ismeretlen férfi lépett be a házába, aki a gyermekeivel kezdett beszélni:

Egy ember, akit nem ismertem, a házamba jött, és a gyerekeimmel beszélt

— mondta a bíróságon.

Védője, Ian Fisher arra kérte a bírákat, hogy az eseményeket a vádlott szemszögéből is vizsgálják meg:

Próbálják magukat egy tulajdonos helyébe képzelni, akit érthetően nyugtalanítana, ha idegen férfiak jönnének a birtokára, és nem mondanák meg, kik ők, vagy mit akarnak.

Former world champion boxer Herbie Hide appears in court accused of punching a plain clothes policeman https://t.co/rwiuijAqqO — Daily Mail (@DailyMail) January 4, 2026

A bíróság feltétel nélküli óvadékkal szabadlábra helyezte Hide-ot. Az újabb tárgyalás csak 2026. december 9-én várható, miután a bíróság jelezte, hogy az ügyintézési lemaradások miatt korábbi időpontot nem tudtak biztosítani.

Herbie Hide 1971-ben, Nigériában látta meg a napvilágot, gyermekként költözött családjával Angliába. Pályafutása csúcspontján kétszer is birtokolta a WBO nehézsúlyú világbajnoki övét, először 1994-ben, amikor legyőzte Michael Benttet, majd 1997-ben újra elhódította a címet Tony Tucker ellen.

A „Dancing Destroyer”, azaz a „Táncos pusztító" becenéven ismert Hide gyors és látványos stílusával szerzett hírnevet. 1998-ban például mindössze egy perc alatt kiütötte az amerikai Damon Reedet.