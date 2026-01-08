Live
Washington szemet vetett valamire – Európa ideges

Sport

Exfelesége a péniszméretét okolta a válásért – perel a dühös sztárfocista

Őszinte vallomás. A 36 éves holland dartslegenda, Michael van Gerwen mozgalmas évet tudhat maga mögött. Miután 2025 tavaszán bejelentette, hogy elválik feleségétől, Daphnétól, magánélete hosszú hónapokon át a figyelem középpontjában maradt. A válás utáni időszak nemcsak érzelmileg, hanem szakmailag is nagy kihívásokat hozott számára: a világbajnokságon már a negyedik körben búcsúzott, míg az exfelesége sajtóban megjelent interjúja újabb hullámokat vert.

A háromszoros dartsvilágbajnok Michael van Gerwen nem hagyta, hogy a körülötte kialakult zaj elnyomja.

Michael van Gerwen 22 kilót fogyott
Fotó: HENNING KAISER / DPA

Michael van Gerwen új életet kezd?

A háromszoros világbajnok az év végén hamar befejezte az év legfontosabb tornáját, miután Gary Anderson 4-1-re legyőzte a londoni Alexandra Palace-ban a vb-nyolcaddöntőben. Azonban így is van minek örülnie, mivel korábbi stressz miatti fogyás idővel tudatos életmódváltássá alakult: már 22 kilogrammot adott le, és láthatóan formába lendült.  

„Most több időm van magamra, így rengeteget sportolok – és ez nagyon jót tesz nekem” – nyilatkozta a holland. 

„Szeretek élni, és ez a legfontosabb ahhoz, hogy mindent helyre tegyek magamban.” Bár több pletyka is felröppent új szerelmi kapcsolatairól – köztük két ismert holland nő megjelenéséről a világbajnokságon, illetve egy rejtélyes hölggyel készült fotóról –, Van Gerwen egyelőre nem keres új párt. 

Egy hosszú kapcsolatból jövök, most inkább magamra és a gyerekeimre koncentrálok. Ez most így jó

– fogalmazott.

A sportoló a Darts Draait Door című műsorban korábban arról is beszélt, hogyan alakult át élete egyedülálló apaként, és milyen tervei vannak 2026-ra. Sok pihenésre nem számíthat: január közepén már a World Series-sorozat első versenyei várják Bahreinben és Szaúd-Arábiában, majd a hónap végén következik a World Masters.  

