A Budapesti Honvéd elnöke, Gergely István a Borsnak elárulta: Milák Kristóf 2024 után most újra elkezdte a vízi és kondiedzéseket, a cél pedig, hogy minél több versenyen rajthoz álljon 2026-ban a klasszis magyar úszó.

A magyar szurkolók nagyon régóta vártak, hogy Milák Kristóf visszatérjen

Fotó: Kovács Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Milák Kristófról beszélt a Honvéd elnöke

A szakember szerint

az edzések most a fokozatos formaépítésről szólnak, és a felkészülés már a franciaországi Európa-bajnokságra is kiterjed. Hosszabb távon pedig a 2028-as Los Angeles-i olimpia

lebeg a csapat szeme előtt: „elkezdődött Kristóf teljes felkészülése” – mondta a Honvéd elnöke.

Gergely hangsúlyozta, hogy Milák hozzáállása és önbizalma kulcsfontosságú:

amíg Kristóf pozitív és nyerni akar, nincs ok aggodalomra”.

Ugyanakkor ő is reálisan látja, hogy a világ élvonalához szükséges forma visszaszerzése komoly kihívás lesz.

A Honvéd elnöke úgy véli, Milák előtt továbbra is ott van a lehetőség, hogy újra a csúcsra érjen – a jövőt pedig a megszerezhető érmek és eredmények mutatják majd meg.