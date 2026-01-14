A Budapesti Honvéd elnöke, Gergely István a Borsnak elárulta: Milák Kristóf 2024 után most újra elkezdte a vízi és kondiedzéseket, a cél pedig, hogy minél több versenyen rajthoz álljon 2026-ban a klasszis magyar úszó.
Milák Kristófról beszélt a Honvéd elnöke
A szakember szerint
az edzések most a fokozatos formaépítésről szólnak, és a felkészülés már a franciaországi Európa-bajnokságra is kiterjed. Hosszabb távon pedig a 2028-as Los Angeles-i olimpia
lebeg a csapat szeme előtt: „elkezdődött Kristóf teljes felkészülése” – mondta a Honvéd elnöke.
Gergely hangsúlyozta, hogy Milák hozzáállása és önbizalma kulcsfontosságú:
amíg Kristóf pozitív és nyerni akar, nincs ok aggodalomra”.
Ugyanakkor ő is reálisan látja, hogy a világ élvonalához szükséges forma visszaszerzése komoly kihívás lesz.
A Honvéd elnöke úgy véli, Milák előtt továbbra is ott van a lehetőség, hogy újra a csúcsra érjen – a jövőt pedig a megszerezhető érmek és eredmények mutatják majd meg.