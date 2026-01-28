Novak Djokovics játék nélkül jutott be a negyeddöntőbe az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel ellenfele, Jakub Mensik sérülés miatt visszalépett az Australian Openen. A 25. Grand Slam-trófeájára hajtó szerb klasszissal aztán a legjobb nyolc között is hasonló történt, egymás után másodszor nem kellett végigjátszania mérkőzését.

Novak Djokovics már elődöntős

Fotó: IZHAR KHAN / AFP

Novak Djokovics elődöntős az Australian Openen

A férfiaknál az ötödik helyen kiemelt Lorenzo Musetti élete formájában érkezett meg a negyeddöntőbe, és elképesztő ütésekkel söpörte be az első két szettet a tízszeres Australian Open-bajnok Djokovics ellen, aki rengeteget hibázott, és egy játszmára volt a kieséstől. A harmadik felvonás elején azonban az olasz teniszező egy adogatás után a csípőjéhez kapott, majd ápolást kért. Musetti néhány perccel később jelezte, hogy nem tudja folytatni, így szerb riválisa jutott be az elődöntőbe, holott az olasz karnyújtásnyira volt a hatalmas bravúrtól – adta hírül az MTI.

Absolute heartbreak for Lorenzo Musetti 💔



The Italian was 2-0 up against Novak Djokovic in the Australian Open quarter-final before being forced to retire with injury 😰 pic.twitter.com/qCtSnDt4Ai — TNT Sports (@tntsports) January 28, 2026

A nőknél a hatszoros Grand Slam-győztes Iga Swiateket legyőző Jelena Ribakina, valamint Jessica Pegula jutott be az elődöntőbe az Australian Open szerdai játéknapján.

Eredmények, negyeddöntő:

nők:

Ribakina (kazah, 5.)-Swiatek (lengyel, 2.) 7:5, 6:1

Pegula (amerikai, 6.)-Anisimova (amerikai, 4.) 6:2, 7:6 (7-1)

férfiak:

Djokovics (szerb, 6.)-Musetti (olasz, 5.) 4:6, 3:6, 3:1-nél Musetti feladta

