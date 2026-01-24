Nem túlzás azt mondani, hogy Oliver Anderson 2016-os éve érzelmi hullámvasútra hasonlított. Az év elején még az Australian Open fiú bajnokaként ünnepelte őt a hazai közönség, az év végére viszont azzal kellett szembenéznie, hogy hosszú időre eltilthatják.

Oliver Anderson 2016-ban megnyerte élete első és egyetlen Grand Slam-címét az Australian Openen, méghozzá a juniorok között

Fotó: MATIAS DELACROIX / NurPhoto

Oliver Anderson: hogy lehet ilyen gyorsan a mennyből a pokolba jutni?

Anderson a rangos melbourne-i tornán a juniorok között diadalmaskodott, a fináléba Jurabek Karimovot legyőzve, olyan nevek nyomdokaiba lépve, mint a korábbi győztes Alexander Zverev vagy éppen Nick Kyrgios. A teniszvilág figyelme azonnal rá irányult: fiatal, tehetséges, balkezes játékos, aki már 14 évesen debütált a profik között. Sokan úgy gondolták, ő lehet a következő ausztrál sztár, aki akár Roger Federerhez vagy Andy Murray-hez hasonló karriert futhat be.

Ám a sikertörténet hamar megtört. Nem sokkal 18. születésnapja után Anderson súlyos csípősérülést szenvedett, amely miatt szinte egész évben nem versenyezhetett. A rehabilitáció hosszú volt, és

a kihagyás következtében az anyagi tartalékai is elapadtak. Egy fiatal sportoló életében ez a helyzet könnyen vezethet kétségbeesett döntésekhez – és Oliver Anderson pontosan ebbe a csapdába esett bele.

A bukás napja: civil ruhás rendőrök várták a kijáratnál

Mikor egy évvel később szabadkártyásként elindult a Latrobe City Traralgon ATP Challenger-tornán Victoriában, még senki sem sejtette, hogy ez lesz karrierje fordulópontja – és nem a jó értelemben. A tornán a második fordulóban,

John-Patrick Smith elleni veresége után már civilruhás rendőrök várták a kijáratnál. Ez a pillanat szimbolikusan és szó szerint is a bukását jelentette.

A gyanút nem is ez a meccs, hanem az ezt megelőző forduló okozta. Ott Anderson legyőzte Harrison Lombe-ot, ám a mérkőzést különös fogadások kísérték: több tét érkezett, mint korábban bármikor, és valaki 5000 fontot tett arra, hogy Lombe megnyeri az első szettet. A fogadási minták annyira kirívóak voltak, hogy a szervezők azonnal jeleztek az ITIA-nak (Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség). Egy ausztrál beszámoló szerint az egyik fogadási iroda akkor jelzett gyanút, amikor egy játékos 10 000 ausztrál dolláros tétet akart tenni külön arra, hogy Lombe megnyeri az első szettet, ami abnormálisan nagy összeg volt ezen a szinten.