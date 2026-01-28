A 31 éves Paddy Pimblett most először kapott ki az UFC-ben, és bár keményen állta a sarat öt meneten át, kétszer is a földre került.
Paddy Pimblett két brutális monoklival gazdagodott
A 37 éves Gaethje ezzel megszerezte az ideiglenes könnyűsúlyú világbajnoki címet, és most Ilia Topuria, a jelenlegi bajnok visszatérésére vár, hogy megküzdhessen az egyesített övért.
A meccs után Pimblettet kórházba szállították, de később megnyugtatta rajongóit: jól van, és semmilyen komoly sérülést nem szenvedett.
Remélem, mindenki élvezte a meccset, én nagyon jól éreztem magam. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott és szurkolt otthonról. Nincs kifogásom – aznap éjjel a jobbik ember győzött. Gratulálok Justin, megtiszteltetés volt egy legendával osztozni a ketrecen”
– írta közösségi oldalán.
A meccsről készült további képek ide kattintva tekinthetőek meg.
A harcos hosszú távon is optimista maradt, és hozzátette: a célja továbbra is a UFC-öv megszerzése. Felesége, Laura – akivel 2023-ban házasodtak össze – szívhez szóló üzenetet posztolt a meccs után: „Mindörökké büszke vagyok rád, nagyon szeretlek.”
Pimblett legközelebb valószínűleg Ilia Topuriával nézett volna farkasszemet, akivel régóta rivalizál. Topuria azonban nem hagyta ki a lehetőséget, hogy élcelődjön Pimbletten: „Kis kolbász, csak annyit kellett volna tenned, hogy legyőzöl egy 38 éves srácot. Most elbuktad életed legnagyobb fizetésnapját” – írta gúnyosan, majd gratulált Gaethjének a győzelemhez.
A brit bunyós tehát megrendítő vereséggel, de emelt fővel távozik, és egy biztos: a harcos mentalitás nem veszett ki belőle. Ahogy ő maga mondta – „még mindig érzem, hogy a sorsom a bajnoki arany.”