A 31 éves Paddy Pimblett most először kapott ki az UFC-ben, és bár keményen állta a sarat öt meneten át, kétszer is a földre került.

Paddy Pimblett már az összecsapás alatt sem nézett ki jól

Fotó: IAN MAULE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paddy Pimblett két brutális monoklival gazdagodott

A 37 éves Gaethje ezzel megszerezte az ideiglenes könnyűsúlyú világbajnoki címet, és most Ilia Topuria, a jelenlegi bajnok visszatérésére vár, hogy megküzdhessen az egyesített övért.

A meccs után Pimblettet kórházba szállították, de később megnyugtatta rajongóit: jól van, és semmilyen komoly sérülést nem szenvedett.

Paddy Pimblett with his wife, Laura, three days after his fight at #UFC324 ❤️



(via laurapimblett1996x/IG) pic.twitter.com/sAUOBVxNM4 — ESPN MMA (@espnmma) January 28, 2026

Remélem, mindenki élvezte a meccset, én nagyon jól éreztem magam. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott és szurkolt otthonról. Nincs kifogásom – aznap éjjel a jobbik ember győzött. Gratulálok Justin, megtiszteltetés volt egy legendával osztozni a ketrecen”

– írta közösségi oldalán.

A meccsről készült további képek ide kattintva tekinthetőek meg.

A harcos hosszú távon is optimista maradt, és hozzátette: a célja továbbra is a UFC-öv megszerzése. Felesége, Laura – akivel 2023-ban házasodtak össze – szívhez szóló üzenetet posztolt a meccs után: „Mindörökké büszke vagyok rád, nagyon szeretlek.”

Paddy Pimblett’s wife just posted photos from after the Justin Gaethje fight



Brutal 😳 pic.twitter.com/uiJNkw4cBV — Happy Punch (@HappyPunch) January 27, 2026

Pimblett legközelebb valószínűleg Ilia Topuriával nézett volna farkasszemet, akivel régóta rivalizál. Topuria azonban nem hagyta ki a lehetőséget, hogy élcelődjön Pimbletten: „Kis kolbász, csak annyit kellett volna tenned, hogy legyőzöl egy 38 éves srácot. Most elbuktad életed legnagyobb fizetésnapját” – írta gúnyosan, majd gratulált Gaethjének a győzelemhez.

A brit bunyós tehát megrendítő vereséggel, de emelt fővel távozik, és egy biztos: a harcos mentalitás nem veszett ki belőle. Ahogy ő maga mondta – „még mindig érzem, hogy a sorsom a bajnoki arany.”