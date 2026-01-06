A síugrásban minden a centikről, sőt már a milliméterekről szól. Az egyik legutóbbi nagy tornán már az is előfordult, hogy sportolókat kizártak, mert a ruhájuk egy hajszálnyival nagyobb volt a megengedettnél. Hogy miért történik mindez? Nos, az új szezon kezdete óta Matthias Hafele (42), a FIS felszerelésért felelős vezetője keményen fellép minden ilyen ügyben. A kulisszák mögött azonban egy másik, sokkal botrányosabb csalási módszerről is suttognak: a síugrók péniszéről... A háttér pedig nem más, mint: azok, akik természetes módon jól vannak felszerelve az öv alatt, láthatóan messzebbre repülnek.

A péniszbotrány felkavarta a síugróknál az állóvizet

Ha nagyobb a pénisz, nagyobb az ugrás?

A szezon előtt minden síugrót 3D-szkennerrel megmértek, hogy meghatározzák a lépéshosszukat, amelyet a nemi szervek „végétől” mértek. Ez a mérés szolgált alapul ugyanis a ruha tervezéséhez. Ezért, ha ezt a pontot lefelé lehet tolni, a ruha automatikusan nagyobb felületet kap, ami jobb felhajtóerőt eredményez. Néhány milliméternyi plusz anyagért egyes ugrók még hialuronsav-injekciókhoz is folyamodtak, hogy a mérés előtt az „beadják” a péniszükbe, amely így nagyobb volt a méréskor.

A BILD szerint egyes nemzetek örömmel fogadnák, ha a FIS az olimpiai játékok előtt újabb testszkennelést végezne, hogy kijavítsák az esetleges mérési hibákat. Hafele erről így nyilatkozott: „Jelenleg nincs tervben további mérés. Azonban már a háttérben dolgozunk olyan módszerek megalkotásán, amelyekkel javíthatunk ezen a nehéz problémán.” A cél az, hogy a mérésnél a csontszerkezet, és ne a lágy szövetek legyenek a döntő tényezők. Dr. Kamran Karim (a krefeldi Maria-Hilf Kórház vezető tanácsadója) a hialuronsavval történő „injekciózás” lehetőségéről a következőket mondta: „Paraffin vagy hialuronsav injekcióval ideiglenes, vizuális péniszvastagodás érhető el. Ezzel a módszerrel azonban nem lehet meghosszabbítani a péniszt. Az ilyen injekcióknak nincs orvosi indikációja és kockázatokkal járnak.”

Hafele a BILD-nek azt is elmondta: „Kizárhatom, hogy látható segédeszközökkel megpróbálnák megnövelni a nemi szerveket. A mérések során orvosi személyzet is jelen van, és nagyon alaposan ellenőrzi a dolgokat.”