Ebből nagy baj lehet – Donald Trump újabb ország ügyeibe avatkozik bele

Horrorisztikus sérülések vezettek Dudás Miklós halálához

Ki irigyel kit? Miközben itthon farkasordító, egyes hírek szerint mínusz 22 fokos hideg van, addig Piros Zsombor 42 fokban készül a helyszínen az ausztrál nyílt teniszbajnokság selejtezőjére. Vagyis a –22 fokos hazai hideghez képest 64 fokkal melegebb időben edz.

A magyar szövetség közösségi oldalán a világranglistán 162. helyezett Piros Zsombor elmondta, hogy célirányosan választották edzőjével az izzasztó tréninget.

Debrecen, 2025. szeptember 13. Piros Zsombor az osztrák Lukas Neumayer elleni mérkőzésen a Magyarország-Ausztria Davis Kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében a debreceni Főnix Arénában 2025. szeptember 13-án. MTI/Derencsényi István
Piros Zsombor nem titkolja: fizikálisan megint hozzá kell szoknia az igazán intenzív meccsekhez
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

„Az elmúlt két napot nagyon megnyomtuk, komoly hőségben edzettünk egy–másfél órát. Mostantól kicsit kevesebbet leszek a pályán, és csak meccsjátékos tréningeket tervezünk, a konditeremben pedig a gyorsaságot és a robbanékonyságot fejlesztjük” — mesélte a 26 éves játékos, majd kitért a legutóbbi versenyére, amikor a hongkongi selejtezőben alulmaradt a korábbi top 25-ös német Jan-Lennard Struff-fal szemben. „Tőle még csúcsformában is ki lehet kapni, ráadásul benyeltem egy kis betegséget, azzal bajlódok. Fizikálisan megint hozzá kell szoknom az igazán intenzív meccsekhez, mert ezeket nem lehet otthoni edzésekkel modellezni.”

Piros Zsombor minél több meccset szeretne játszani

Az Australian Open 2017-es junior bajnoka kifejtette, hogy mivel az utóbbi hónapokban sérülések miatt kevesebbet versenyzett, szeretne minél több mérkőzést játszani a februári Davis Kupa-selejtező előtt, amelyen a magyarok az amerikaiakat fogadják majd salakon Tatabányán.

„Szükségem lenne még legalább 7-8 meccsre addig, hogy megfelelő formában térjek vissza a kedvenc borításomra. Tudjuk, hogy az amerikaiak közel sem a legerősebb összeállításukban érkeznek, persze tök jó nekik, mert ezer játékosuk van, és még így is két top 100-assal jönnek plusz zseniális párosjátékosokkal. Még egy C vagy D csapattal is iszonyúan erősek, amúgy fifty-fifty párharc lenne, de mivel mi leszünk itthon, szerintem nekünk lesz több esélyünk” — tette hozzá.

A melbourne-i Grand Slam-torna kvalifikációja hétfőn kezdődik, a jövő vasárnap rajtoló főtáblás küzdelmekben alanyi jogon ott lesz magyar részről Bondár Anna, Udvardy Panna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton — emlékeztetett az MTI.

Párosban Stollár Fanny, illetve az Australian Open után családalapítási szándékai miatt szünetre vonuló Babos Tímea indulása szintén biztosra vehető.

