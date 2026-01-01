A UFC elnöke, Dana White 2022. november 11-én jelentette be, hogy elindítja a szerelem projektjét, a Power Slap-et, azaz a pofozkodó bajnokságot. A UFC első embere akkor azt mondta, hogy ez egy szankcionált és szabályozott harcművészeti sportág lesz, amely a versenyszerű, nyitott kézzel végzett ütésekre, magyarán a pofonokra összpontosít. A Dana White, Lorenzo Fertitta és Craig Piligian által az Ultimate Fighting Championship és az Endeavor partnerségével létrehozott, valamint a Pilgrim Media Group által szervezett Power Slap versenyeken a világ minden tájáról érkező versenyzők mérik össze erejüket, technikájukat és elszántságukat a közönség előtti nagy színpadon.

A Power Slap magyar sztárja, Szabó Franciska (bal oldalon)

Fotó: Szabó Franciska Instagram-oldala

„Nagyon izgatott vagyok a Power Slap elindulása miatt” – mondta akkor az alapító. „2017 óta dolgozom ezen. Láttam néhány felvételt a pofonharcról a közösségi médiában, és azonnal megfogott. Az első naptól kezdve éreztem, hogy ez nagy dolog lehet. Tudtam, mit kell tenni, hogy valódi sporttá váljon, ahogyan azt az MMA-val is tettük. A Nevada State Athletic Commission (NSAC) jóváhagyta, meghatározott szabályokkal, ranglistával és súlycsoportokkal. A Power Slap a modern sportrajongók számára készült.”

Márpedig, ha Dana White valamit a fejébe vesz, akkor onnantól általában nincs megállás, mint, ahogy itt sem volt. A Power Slap az elmúlt három évben több eseményt is tető alá hozott az Egyesült Államokban, legutóbb pedig október végén már Szaúd-Arábiában is megmutatták magukat a pofonosztás mesterei. Mostanra pedig eljutottunk oda, hogy jelenleg az egyik legkiszámíthatatlanabb és legizgalmasabb küzdősportágak egyike lett a pofozkodás. Mellette az sem elhanyagolható tény, hogy számos vitát váltott ki szakmai körökben ez az egész koncepció, de a nagyközönség mára már elfogadta.

Mi is az a Power Slap?

Mint minden sporteseménynek, a Power Slapnek is vannak szabályai és előírásai, amelyeket a versenyzőknek és a szervezőknek be kell tartaniuk a pofoncsata során. A Power Slap szabályait a Nevada Állami Atlétikai Bizottság engedélyezte, röviden ezek a legfontosabb tudnivalók, mielőtt leülnénk egy ilyen eseményt megnézni: