A UFC elnöke, Dana White 2022. november 11-én jelentette be, hogy elindítja a szerelem projektjét, a Power Slap-et, azaz a pofozkodó bajnokságot. A UFC első embere akkor azt mondta, hogy ez egy szankcionált és szabályozott harcművészeti sportág lesz, amely a versenyszerű, nyitott kézzel végzett ütésekre, magyarán a pofonokra összpontosít. A Dana White, Lorenzo Fertitta és Craig Piligian által az Ultimate Fighting Championship és az Endeavor partnerségével létrehozott, valamint a Pilgrim Media Group által szervezett Power Slap versenyeken a világ minden tájáról érkező versenyzők mérik össze erejüket, technikájukat és elszántságukat a közönség előtti nagy színpadon.
„Nagyon izgatott vagyok a Power Slap elindulása miatt” – mondta akkor az alapító. „2017 óta dolgozom ezen. Láttam néhány felvételt a pofonharcról a közösségi médiában, és azonnal megfogott. Az első naptól kezdve éreztem, hogy ez nagy dolog lehet. Tudtam, mit kell tenni, hogy valódi sporttá váljon, ahogyan azt az MMA-val is tettük. A Nevada State Athletic Commission (NSAC) jóváhagyta, meghatározott szabályokkal, ranglistával és súlycsoportokkal. A Power Slap a modern sportrajongók számára készült.”
Márpedig, ha Dana White valamit a fejébe vesz, akkor onnantól általában nincs megállás, mint, ahogy itt sem volt. A Power Slap az elmúlt három évben több eseményt is tető alá hozott az Egyesült Államokban, legutóbb pedig október végén már Szaúd-Arábiában is megmutatták magukat a pofonosztás mesterei. Mostanra pedig eljutottunk oda, hogy jelenleg az egyik legkiszámíthatatlanabb és legizgalmasabb küzdősportágak egyike lett a pofozkodás. Mellette az sem elhanyagolható tény, hogy számos vitát váltott ki szakmai körökben ez az egész koncepció, de a nagyközönség mára már elfogadta.
Mi is az a Power Slap?
Mint minden sporteseménynek, a Power Slapnek is vannak szabályai és előírásai, amelyeket a versenyzőknek és a szervezőknek be kell tartaniuk a pofoncsata során. A Power Slap szabályait a Nevada Állami Atlétikai Bizottság engedélyezte, röviden ezek a legfontosabb tudnivalók, mielőtt leülnénk egy ilyen eseményt megnézni:
Érmével döntik el, ki üthet először. A versenyzőnek 60 másodperce van az érmefeldobás után, hogy végrehajtsa a pofont. Az első csapás után három forduló, menet következik, amelyekben a versenyzők felváltva üthetnek. A pofoncsata során a versenyzőknek egymással szemben kell állniuk. A védekezőnek egyenesen kell tartania a vállát, fel kell emelnie az állát, és mindkét kezét a háta mögé kell tennie. A pofon előtt a kihívónak a kijelölt zónában kell maradnia, fel kell készülnie, és tájékoztatnia kell a bírót arról, hogy melyik kezével fogja megpofozni az ellenfelét. A kihívónak azt is el kell mondania a bírónak, hogy hány felkészülési mozdulatot fog tenni. Ezenkívül még három fontos szabály van:
- A pofonnak az áll felett és a szem alatt kell célba érnie, és a kéz nem érintkezhet teljes felületével az arccal.
- A pofon fogadásakor a védekező fél figyelmeztetést vagy büntetést kap, ha elhúzódik, behúzza a vállát vagy az állát.
- Továbbá, ha a küzdelem nem ér véget, a bírók három menet alapján, 10 pontos pontozási rendszer alapján döntik el a győztest (mint a bokszban, azaz a győztes 10 pontot kap a menetre, a vesztes 9-et).
Felmerülhet a kérdés, vajon a dicsőségen kívül milyen anyagi juttatások illetik a pofoncsata résztvevőit. Nos, ez ügyben nem teljesen tiszta a kép, egyes források szerint a pár ezer dolláros fizetésektől kezdve a legjobbak és legnépszerűbb bunyósok 40-50 000 dollárt is kaphatnak, ami már nem olyan rossz summa egy-egy átpofozott éjszakáért.
Magyar csillag tündököl a Power Slap egén
Szabó Franciska neve nemcsak a sportrajongóknak lehet ismerős, ugyanis a korábbi U23-as cselgáncs Európa-bajnok a TV2-n futott Exatlon Hungary vetélkedőjében is maradandót alkotott. A Power Slap sorozatban pedig nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Sheena Bathory művésznéven is ismert sportoló igazi sztárrá vált, akiért megőrülnek a rajongók. Legutóbb például Szaúd-Arábiában pofozkodott, amely a Power Slap sorozat első, USA-n kívüli eseménye volt 16 ország versenyzőivel, köztük Magyarországgal is a listán. Ebből is látszik, milyen fontos Szabó Dana White-nak és a sorozat nemzetközi terjeszkedésének.
Ezúttal ugyan a magyar pofonosztó nem KO-val nyert, de így is többször padlóra küldte ellenfelét, Robyn "The Belter" Wereshuckot, aki lényegében semmilyen kárt nem tudott riválisában tenni, hogy mást ne írjunk, a magyar amazon egy kapott pofon után még puszit is küldött az ellenlábasának.
Ugyanakkor Szabó pofonjaiba beleremegett a csarnok, még Dana White is elképedve nézte az adott pofonokat, és azt, ahogy Robyn többször is elterül a földön.
Az extrémnek is mondható versenysorozat kapcsán Borics Ádámot, hazánk jelenleg egyik legjobb MMA-harcosát kérdeztük.
Mióta figyeli a power slap versenysorozatot, mit gondol róla?
Bevallom őszintén a közösségi média sokszor feldobja nekem is, de akkor kaptam fel rá nyilván a fejem, amikor Szabó Franciska is szerepelt benne. Ez az egész szerintem a mai világ szüleménye, mert a közösségi médiában az ilyen furcsa dolgok ragadják meg az emberek figyelmét. Rendszeresen nem követem az eseményeket, egyben nem láttam még egy gálájukat sem. Természetesen szurkolok Franciskának, őt ismerem személyesen, még találkoztunk Floridában és itthon Magyarországon is, de én annyira nem szeretem ezt a power slapet. Nem is szeretném, hogy naggyá nőjön, szerintem egy nagyon káros dolog, de szerintem mindenki tudja, aki ezt csinálja. Ez véleményem szerint annyiban kimerül, hogy egy-két ilyen reels-videóban nagy megtekintést hoz, de ennyi.
A káros alatt elsősorban egészségügyi kockázatokat lát a versenyzőkre nézve?
Igen, ez egyértelműen káros szerintem egészségügyi szempontból. Persze biztos van valami technikája, de nem lehet rá úgy edzeni, mint egy boksz eseményre, vagy egy MMA-meccsre. Szerintem inkább ilyen polgárpukkasztás az egész, de ez egészségügyi szempontból biztos, hogy nem egy biztonságos sportág.
Korábban sikeres MMA-harcosok, UFC-sztárok is átigazolhatnak majd ide?
Valószínűleg ilyen levezetésnek jó lehet, amikor valaki a neve miatt tud nézettséget hozni a szervezetnek.
Lehet, hogy van átjárás, de nyilván szerintem jelenleg ebben nincsenek is akkora pénzdíjak, melyek kecsegtetőek lennének egy volt UFC bunyós számára.
Én nem gondolom, nem látom azt, hogy MMA-harcosok majd power slapet fognak csinálni a karrierjük után, nem hiszem, hogy ebből nagy átjárás lesz. Azt még inkább nem gondolom, hogy a power slapből valaki esetleg a UFC-be kerülne.
Összességében úgy gondolja, hogy ez inkább a 21. századi követelményeknek szól, amelyben szüksége van az embereknek az úgymond gyors ingerekre?
Pontosan, egy-egy pofon elcsattan gyorsan, és abból össze tudnak vágni egy-két ilyen reels-videót, de az, hogy ebből egy olyan komoly műsort létrehozzanak, mint egy küzdősportesemény, ahol van bevonulás, stb., azt nem gondolom.