Egy film, egy történet, amely mellett bűn lenne elmenni. A brit ökölvívás egyik legnagyobb ikonja, Prince Naseem Hamed újra reflektorfénybe került – ezúttal azonban nem egy világbajnoki cím, hanem a róla készült életrajzi film, a Giant miatt. A most 51 éves legenda szerint a film történetének mintegy 90 százaléka egyszerűen „nem igaz”, mégis örömmel vesz részt a promócióban – mert, ahogy mondja, „ha Sylvester Stallone és Pierce Brosnan filmet csinál rólad, azt muszáj felkarolni”. A Giant Naseem Hamed és legendás edzője, Brendan Ingle kapcsolatát dolgozza fel.

A Prince Naseem Hamedről szóló produkció mögött a Rocky-filmek hőse, Sylvester Stallone áll producerként, míg Ingle szerepét a James Bond-filmekből ismert Pierce Brosnan játssza. Hamed karakterét az egyiptomi–brit színész, Amir El-Masry alakítja, a rendező pedig Rowan Athale.

Prince Naseem Hamed érzései vegyesek a róla készült film láttán
Fotó: AMMAR ABD RABBO / RED SEA FILM FESTIVAL 

Prince Naseem Hamed felemelkedése – egy arab fiú Yorkshire-ből

A film a hetvenes évek végétől indul: Hamed gyermekkorát mutatja be Sheffieldben, egy bevándorló jemeni család fiaként, aki hétévesen lép először a híres Wincobank Gym ringjébe. Brendan Ingle már ekkor meglátott benne valamit. Ahogy később mesélte: 

Egy busz ablakán át láttam, ahogy ez a kis arab fiú három nagyobb gyerekkel verekszik – és egyszerűen nem tudták eltalálni. Már akkor látszott, hogy képes olyan ritmusban mozogni, amit mások nem fognak tudni utánozni.”

Hamed elmondása szerint azonnal tudta: „Ez lesz az életem.” Az edzőterem, a kötelek, a bokszzsákok – minden olyan volt, „mint egy játék, ahol az a cél, hogy én találjalak el, te meg engem ne”. Ebből a gyermeki játékból született meg minden idők egyik leglátványosabb brit ökölvívó karrierje.

A 18 éves Hamed 1992-ben debütált profiként, s két évvel később már Európa-bajnok volt. 1995-ben, mindössze 21 évesen világbajnok lett, miután huszadik meccsén TKO-val nyert Steven Robinson ellen, és egy csapásra a brit sport egyik legismertebb alakja vált belőle. Lenyűgöző mozgása, látványos belépői, önbizalomtól duzzadó stílusa forradalmasította a sportágat. Hamed nemcsak ökölvívó volt – ő maga volt az attrakció.

Ám a hirtelen jött hírnév és vagyon nemcsak diadalokat, hanem feszültségeket is hozott. A film szerint a pénz és az ego zúzta szét a Hamed–Ingle párost. 

A film azt sugallja, hogy a felkészülés során az ökölvívó megpróbálta kirúgni Ingle-t a sarokból, és nem akart fizetni az edzőjének.

Hamed ezt másképp látja: szerinte Ingle „mindenáron irányítani akart”. A Kevin Kelley elleni legendás 1997-es meccs előtti pillanatokról a bokszoló így nyilatkozott: „ő maga kérte, hogy hagyjam el az edzőtermet. Képzeljük el, hogy az edződ, a legnagyobb meccsed előtt, azt mondja: ‘Menj el innen’. Kelley világbajnok volt, amikor még gyerek voltam. Én akkor is maradtam.”

Hozzátette, rossz ezt mondania, de Brendan sosem edzette igazán. A fia, John foglalkozott vele, aki sok időt töltött a ringben, erről pedig kevés szó esik.

Giant: A Prince Naseem Hamedről szóló film, amely felkavarta az állóvizet

Hamed vegyes érzésekkel nézte végig a Giantet: „Nehéz olyan filmet nézni, ami rólad szól, de abban nem vehettél részt. 80-90 százalékában fikció.” A történet középpontjában az áll, hogy Hamed állítólag hálátlanul bánt Ingle-lel, miután világhírnévre tett szert – ezt a narratívát azonban az egykori világbajnok tagadja.

Ennek ellenére mégsem utasítja el teljesen a filmet. 

Ez egy film. Egy értelmezés. A rendezők azt mutatják meg, ahogy ők látják a történetet. Én el tudom fogadni. Tisztelem, hogy Pierce Brosnan és Sylvester Stallone csinált rólam egy mozit. Melyik ökölvívónak adatik meg ez?”

A film végén a két férfi újra találkozik, és kibékül. Valójában azonban ez soha nem történt meg – és talán ez az, ami Hamedet leginkább megérintette.  

„A rendezőt, Rowant, később megkerestem a szállodában, és azt mondtam neki: ‘Háromszor láttam a filmet, de annál a jelenetnél mindig elszorul a torkom. Bárcsak így lett volna.’”  

Prince Naseem Hamed trains with John Ingle, in Sheffield today (Tuesday), in preparation for Saturday's WBO featherweight title defence against Puerto Rican Jose Badillo, which Naz claims is his British finale amid growing speculation that this is to be his last appearance in this country for the foreseeable future. (Photo by PAUL BARKER / PA / AFP)
Fotó: PAUL BARKER / PA

Ingle 2018-ban meghalt, és a két egykori szövetséges pedig soha nem beszélt többé. 

Hamed szerint „a film utolsó jelenete kitaláció, de fájdalmasan igaz. Évekig próbáltam kibékülni vele, a fiaihoz is szóltam. Még a temetésre is el akartam menni, de az egyik lánya olyan üzenetet írt, hogy abból mindent megértettem.”

Hozzátette, sosem tekintett Brendanra apafiguraként, pedig próbálta azt mondani az embereknek, hogy olyan, mint egy apa számára

„Volt saját apám, és soha nem laktam Brendan házában – ahogy a filmben is említették. Megkért, hogy költözzek be hozzá a feleségével és a gyerekeivel, de én visszautasítottam, mert nem messze laktam a nyolc testvéremmel és a szüleimmel. Nem akartam elszakadni a saját családomtól.”

„Hamed nem félt”

A 2000-es évek eleján sokáig téma volt, hogy az olimpiai bajnok Kovács „Kokó" István összecsaphat a WBO, a WBC és az IBF korábbi világbajnokával, Naseem Hameddel, ám a mérkőzés sajnos nem jött össze, és ezt többen, köztük az Universum is azzal indokolta akkor, hogy a boksztörténelem egyik legjobb brit ökölvívója fél.

   

„Hamednek HBO-s szerződése volt, a tv-csatorna pedig nem látta bennem a fantáziát. De egy másodpercig se gondoljuk, hogy félt tőlem. Azóta számtalanszor találkoztunk, jókat nevetett ezen” – mondta korábban Kovács István.

 

A hírek szerint az Universum és Hamed menedzsmentje (különösen Frank Warren) nem tudott dűlőre jutni a feltételekben. A német helyszín, a televíziós jogok és egyéb logisztikai kérdések is bonyolították a helyzetet.

A hit, a megbánás és az örökség

Hamed ma is a régi – legalábbis lelkileg, mert a visszavonulása óta alaposan elhízott – , de már nem az arrogáns, ugráló, leopárd-nmintás nadrágos bajnok. Inkább higgadt, megfontolt férfi, aki tudja, mit ért el, és mit nem.  

Én magam mondom ki: nem értem el a maximumot. De elégedett vagyok. Örökséget hagytam magam után. Megváltoztattam a brit ökölvívást.”

Boxing superstar Prince Naseem Hamed shows off his world championship belts 23 July 1999 during a press conference in Kuala Lumpur while on a promotional tour of Malaysia. Fans in Malaysia will get to watch "Prince Naseem Live in Malaysia - a night of faith, guts and soul" when he performs a live exhibition match with Malaysia's Commonwealth Games gold medalist Sapok Biki 24 July. (ELECTRONIC IMAGE) AFP PHOTO/Jimin LAI (Photo by JIMIN LAI / AFP)
Fotó: JIMIN LAI / AFP

Külsőleg ő volt a showman, a belső ember azonban hívő muszlim volt, aki a hitben találta meg az útmutatást. Amikor megkérdezik, mi a legnagyobb megbánása, elmosolyodik:  

„Sokan azt hiszik, hogy valamit a bokszkarrieremről fogok mondani. De nem. A legnagyobb megbánásom az, hogy fiatalon nem mindig végeztem el mind az öt imámat naponta. Most már megteszem. Ez formálta azt az embert, aki ma vagyok.”

A múlttól a jövőig – a saját film

Hamed a visszavonulása után már csak egy súlyos cserbenhagyásos autóbaleset miatt került az újságok címlapjára: 2006-ban letartóztatták, és végül 15 hónap börtönbüntetésre ítélték.

Most a Giant kínált újra reflektorfényt Hamed számára – és ő élni is akar vele. 

Azt tervezi, hogy Hollywoodban saját dokumentumsorozatot készít, „amely még a Michael Jordanról szóló The Last Dance-nél is jobb lesz”. Ennek producere a rajongója és barátja, Mark Wahlberg lehet.  

„Most van lehetőség elmondani az igazi történetet. Élő felvételekkel, valós emlékekkel, és az én hangomon.”

A herceg örökké élni fog

Hamed profi karrierje 37 meccsből 36 győzelem és 1 vereség volt. 2001-ben kapott ki először és utoljára – a mexikói legenda, Marco Antonio Barrerától. Sokan akkor is, most is úgy érzik, hogy nem teljesítette be a benne rejlő lehetőségeket. Ő azonban másként gondolja.

Barrera nagyszerű bokszoló volt, de amikor véget ért a meccs, én állva maradtam. Ali, Tyson, Sugar Ray – mind feküdtek egyszer. Én soha. Szóval nem érzem kudarcnak.”

Two-time world champion Marco Antonio Barrera (L) from Mexico is hit with a right by three-time world champion Prince Naseem Hamed (R) of England during the second round of their fight at the MGM Grand Casino in Las Vegas, NV, 07 April, 2001. AFP PHOTO John GURZINSKI/mn (Photo by JOHN GURZINSKI / AFP)
Fotó: JOHN GURZINSKI / AFP

A pályafutása befejezésekor alig 28 éves volt, de bölcs döntésnek tartja: „21 évet töltöttem a ringben amatőrként és profiként. Elég volt. Fiatalon mentem el, egészségesen. Megmaradtam annak, aki vagyok – a kicsi srác Sheffieldből, aki hitt az álmában.”

Prince Naseem Hamed története tehát jóval több, mint egy sportoló életrajza. Egy fiúé, aki a semmiből jött, új arcot adott a brit ökölvívásnak, és aki ma – évekkel a karrierje után – még mindig vitákat vált ki, inspirál és elgondolkodtat. A Giant című film pedig talán nem az ő igazsága, de tükröt tart – egy korszaknak, egy városnak, egy embernek. 

