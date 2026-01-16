A Prince Naseem Hamedről szóló produkció mögött a Rocky-filmek hőse, Sylvester Stallone áll producerként, míg Ingle szerepét a James Bond-filmekből ismert Pierce Brosnan játssza. Hamed karakterét az egyiptomi–brit színész, Amir El-Masry alakítja, a rendező pedig Rowan Athale.
Prince Naseem Hamed felemelkedése – egy arab fiú Yorkshire-ből
A film a hetvenes évek végétől indul: Hamed gyermekkorát mutatja be Sheffieldben, egy bevándorló jemeni család fiaként, aki hétévesen lép először a híres Wincobank Gym ringjébe. Brendan Ingle már ekkor meglátott benne valamit. Ahogy később mesélte:
Egy busz ablakán át láttam, ahogy ez a kis arab fiú három nagyobb gyerekkel verekszik – és egyszerűen nem tudták eltalálni. Már akkor látszott, hogy képes olyan ritmusban mozogni, amit mások nem fognak tudni utánozni.”
Hamed elmondása szerint azonnal tudta: „Ez lesz az életem.” Az edzőterem, a kötelek, a bokszzsákok – minden olyan volt, „mint egy játék, ahol az a cél, hogy én találjalak el, te meg engem ne”. Ebből a gyermeki játékból született meg minden idők egyik leglátványosabb brit ökölvívó karrierje.
A 18 éves Hamed 1992-ben debütált profiként, s két évvel később már Európa-bajnok volt. 1995-ben, mindössze 21 évesen világbajnok lett, miután huszadik meccsén TKO-val nyert Steven Robinson ellen, és egy csapásra a brit sport egyik legismertebb alakja vált belőle. Lenyűgöző mozgása, látványos belépői, önbizalomtól duzzadó stílusa forradalmasította a sportágat. Hamed nemcsak ökölvívó volt – ő maga volt az attrakció.
Ám a hirtelen jött hírnév és vagyon nemcsak diadalokat, hanem feszültségeket is hozott. A film szerint a pénz és az ego zúzta szét a Hamed–Ingle párost.
A film azt sugallja, hogy a felkészülés során az ökölvívó megpróbálta kirúgni Ingle-t a sarokból, és nem akart fizetni az edzőjének.
Hamed ezt másképp látja: szerinte Ingle „mindenáron irányítani akart”. A Kevin Kelley elleni legendás 1997-es meccs előtti pillanatokról a bokszoló így nyilatkozott: „ő maga kérte, hogy hagyjam el az edzőtermet. Képzeljük el, hogy az edződ, a legnagyobb meccsed előtt, azt mondja: ‘Menj el innen’. Kelley világbajnok volt, amikor még gyerek voltam. Én akkor is maradtam.”
Hozzátette, rossz ezt mondania, de Brendan sosem edzette igazán. A fia, John foglalkozott vele, aki sok időt töltött a ringben, erről pedig kevés szó esik.
Giant: A Prince Naseem Hamedről szóló film, amely felkavarta az állóvizet
Hamed vegyes érzésekkel nézte végig a Giantet: „Nehéz olyan filmet nézni, ami rólad szól, de abban nem vehettél részt. 80-90 százalékában fikció.” A történet középpontjában az áll, hogy Hamed állítólag hálátlanul bánt Ingle-lel, miután világhírnévre tett szert – ezt a narratívát azonban az egykori világbajnok tagadja.
Ennek ellenére mégsem utasítja el teljesen a filmet.
Ez egy film. Egy értelmezés. A rendezők azt mutatják meg, ahogy ők látják a történetet. Én el tudom fogadni. Tisztelem, hogy Pierce Brosnan és Sylvester Stallone csinált rólam egy mozit. Melyik ökölvívónak adatik meg ez?”
A film végén a két férfi újra találkozik, és kibékül. Valójában azonban ez soha nem történt meg – és talán ez az, ami Hamedet leginkább megérintette.
„A rendezőt, Rowant, később megkerestem a szállodában, és azt mondtam neki: ‘Háromszor láttam a filmet, de annál a jelenetnél mindig elszorul a torkom. Bárcsak így lett volna.’”
Ingle 2018-ban meghalt, és a két egykori szövetséges pedig soha nem beszélt többé.
Hamed szerint „a film utolsó jelenete kitaláció, de fájdalmasan igaz. Évekig próbáltam kibékülni vele, a fiaihoz is szóltam. Még a temetésre is el akartam menni, de az egyik lánya olyan üzenetet írt, hogy abból mindent megértettem.”
Hozzátette, sosem tekintett Brendanra apafiguraként, pedig próbálta azt mondani az embereknek, hogy olyan, mint egy apa számára
„Volt saját apám, és soha nem laktam Brendan házában – ahogy a filmben is említették. Megkért, hogy költözzek be hozzá a feleségével és a gyerekeivel, de én visszautasítottam, mert nem messze laktam a nyolc testvéremmel és a szüleimmel. Nem akartam elszakadni a saját családomtól.”
„Hamed nem félt”
A 2000-es évek eleján sokáig téma volt, hogy az olimpiai bajnok Kovács „Kokó" István összecsaphat a WBO, a WBC és az IBF korábbi világbajnokával, Naseem Hameddel, ám a mérkőzés sajnos nem jött össze, és ezt többen, köztük az Universum is azzal indokolta akkor, hogy a boksztörténelem egyik legjobb brit ökölvívója fél.
„Hamednek HBO-s szerződése volt, a tv-csatorna pedig nem látta bennem a fantáziát. De egy másodpercig se gondoljuk, hogy félt tőlem. Azóta számtalanszor találkoztunk, jókat nevetett ezen” – mondta korábban Kovács István.
A hírek szerint az Universum és Hamed menedzsmentje (különösen Frank Warren) nem tudott dűlőre jutni a feltételekben. A német helyszín, a televíziós jogok és egyéb logisztikai kérdések is bonyolították a helyzetet.
A hit, a megbánás és az örökség
Hamed ma is a régi – legalábbis lelkileg, mert a visszavonulása óta alaposan elhízott – , de már nem az arrogáns, ugráló, leopárd-nmintás nadrágos bajnok. Inkább higgadt, megfontolt férfi, aki tudja, mit ért el, és mit nem.
Én magam mondom ki: nem értem el a maximumot. De elégedett vagyok. Örökséget hagytam magam után. Megváltoztattam a brit ökölvívást.”
Külsőleg ő volt a showman, a belső ember azonban hívő muszlim volt, aki a hitben találta meg az útmutatást. Amikor megkérdezik, mi a legnagyobb megbánása, elmosolyodik:
„Sokan azt hiszik, hogy valamit a bokszkarrieremről fogok mondani. De nem. A legnagyobb megbánásom az, hogy fiatalon nem mindig végeztem el mind az öt imámat naponta. Most már megteszem. Ez formálta azt az embert, aki ma vagyok.”
A múlttól a jövőig – a saját film
Hamed a visszavonulása után már csak egy súlyos cserbenhagyásos autóbaleset miatt került az újságok címlapjára: 2006-ban letartóztatták, és végül 15 hónap börtönbüntetésre ítélték.
Most a Giant kínált újra reflektorfényt Hamed számára – és ő élni is akar vele.
Azt tervezi, hogy Hollywoodban saját dokumentumsorozatot készít, „amely még a Michael Jordanról szóló The Last Dance-nél is jobb lesz”. Ennek producere a rajongója és barátja, Mark Wahlberg lehet.
„Most van lehetőség elmondani az igazi történetet. Élő felvételekkel, valós emlékekkel, és az én hangomon.”
A herceg örökké élni fog
Hamed profi karrierje 37 meccsből 36 győzelem és 1 vereség volt. 2001-ben kapott ki először és utoljára – a mexikói legenda, Marco Antonio Barrerától. Sokan akkor is, most is úgy érzik, hogy nem teljesítette be a benne rejlő lehetőségeket. Ő azonban másként gondolja.
Barrera nagyszerű bokszoló volt, de amikor véget ért a meccs, én állva maradtam. Ali, Tyson, Sugar Ray – mind feküdtek egyszer. Én soha. Szóval nem érzem kudarcnak.”
A pályafutása befejezésekor alig 28 éves volt, de bölcs döntésnek tartja: „21 évet töltöttem a ringben amatőrként és profiként. Elég volt. Fiatalon mentem el, egészségesen. Megmaradtam annak, aki vagyok – a kicsi srác Sheffieldből, aki hitt az álmában.”
Prince Naseem Hamed története tehát jóval több, mint egy sportoló életrajza. Egy fiúé, aki a semmiből jött, új arcot adott a brit ökölvívásnak, és aki ma – évekkel a karrierje után – még mindig vitákat vált ki, inspirál és elgondolkodtat. A Giant című film pedig talán nem az ő igazsága, de tükröt tart – egy korszaknak, egy városnak, egy embernek.
