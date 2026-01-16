A Prince Naseem Hamedről szóló produkció mögött a Rocky-filmek hőse, Sylvester Stallone áll producerként, míg Ingle szerepét a James Bond-filmekből ismert Pierce Brosnan játssza. Hamed karakterét az egyiptomi–brit színész, Amir El-Masry alakítja, a rendező pedig Rowan Athale.

Prince Naseem Hamed (jobbra) érzései vegyesek a róla készült film láttán

Fotó: AMMAR ABD RABBO / RED SEA FILM FESTIVAL

Prince Naseem Hamed felemelkedése – egy arab fiú Yorkshire-ből

A film a hetvenes évek végétől indul: Hamed gyermekkorát mutatja be Sheffieldben, egy bevándorló jemeni család fiaként, aki hétévesen lép először a híres Wincobank Gym ringjébe. Brendan Ingle már ekkor meglátott benne valamit. Ahogy később mesélte:

Egy busz ablakán át láttam, ahogy ez a kis arab fiú három nagyobb gyerekkel verekszik – és egyszerűen nem tudták eltalálni. Már akkor látszott, hogy képes olyan ritmusban mozogni, amit mások nem fognak tudni utánozni.”

Hamed elmondása szerint azonnal tudta: „Ez lesz az életem.” Az edzőterem, a kötelek, a bokszzsákok – minden olyan volt, „mint egy játék, ahol az a cél, hogy én találjalak el, te meg engem ne”. Ebből a gyermeki játékból született meg minden idők egyik leglátványosabb brit ökölvívó karrierje.

A 18 éves Hamed 1992-ben debütált profiként, s két évvel később már Európa-bajnok volt. 1995-ben, mindössze 21 évesen világbajnok lett, miután huszadik meccsén TKO-val nyert Steven Robinson ellen, és egy csapásra a brit sport egyik legismertebb alakja vált belőle. Lenyűgöző mozgása, látványos belépői, önbizalomtól duzzadó stílusa forradalmasította a sportágat. Hamed nemcsak ökölvívó volt – ő maga volt az attrakció.

Ám a hirtelen jött hírnév és vagyon nemcsak diadalokat, hanem feszültségeket is hozott. A film szerint a pénz és az ego zúzta szét a Hamed–Ingle párost.

A film azt sugallja, hogy a felkészülés során az ökölvívó megpróbálta kirúgni Ingle-t a sarokból, és nem akart fizetni az edzőjének.

Hamed ezt másképp látja: szerinte Ingle „mindenáron irányítani akart”. A Kevin Kelley elleni legendás 1997-es meccs előtti pillanatokról a bokszoló így nyilatkozott: „ő maga kérte, hogy hagyjam el az edzőtermet. Képzeljük el, hogy az edződ, a legnagyobb meccsed előtt, azt mondja: ‘Menj el innen’. Kelley világbajnok volt, amikor még gyerek voltam. Én akkor is maradtam.”