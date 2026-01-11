Milyen volt az élete és a kapcsolata a mozgással a sport előtt? – kérdeztük Printz S. Nóra IFBB Pro-versenyzőt.

Tinédzserként mondhatjuk, hogy semmilyen kapcsolatom nem volt a sporttal. Akkoriban a heti mozgásadagom kimerült a hétvégi koncerteken való tombolásban. 17-18 éves lehettem, amikor rájöttem, hogy ez az életstílus nem vezet semerre, és sokkal többet szeretnék kihozni magamból. Szépen lassan megismerkedtem a súlyzós edzés világával, felkerestem egy edzőt, Németh Rékát, aki azóta is a felkészítő edzőm. Annyira szerelem lett ez az egész, hogy később elvégeztem a személyi edzői képzést, és edzőként kezdtem dolgozni. A versenyzés sokáig távolinak tűnt, majd nézőként jártam versenyekre – aztán felbukkant a wellness kategória, és akkor fogalmazódott meg bennem: na, én ezt szeretném.

Printz Nóra a csodás off-season formától eljutott a profi kártyát érő szintig

Forrás: instagram.com/printznora_ifbbpro/

Mi volt az a pillanat, amikor eldöntötte, hogy változtatnia kell?

Egy buli után láttam magamról egy képet, ami teljesen lesokkolt. A fejemben már élt egy kép, hogy milyen szeretnék lenni, de a valóság nem találkozott vele. Akkor jött az elhatározás: változtatnom kell.

Hogyan talált rá a súlyzós edzésre?

Nem rögtön azzal indítottam:

futottam, próbáltam diétákat, anyukám régi Bíró Ica-kazettáira tornáztam. Lefogytam, de nem azt láttam, amit szerettem volna.

A súlyzós edzésnél értettem meg, hogy nemcsak a mérleg számít, hanem az izommunka, az arányok, és az is, hogyan épül fel a test.

Printz Nóra első versenye: „Na ez az, megérkeztem!”

Hogyan emlékszik vissza az első versenyére, és mi motiválta a folytatásra?

Elképesztő élmény volt! Úgy vágtam bele, hogy csak kipróbálom magam, megtapasztalom, milyen egy felkészülés, aztán meglátjuk. Rékával beszéltük is: még sosem láttuk, hogyan mutatok színpadon, és a wellness kategória is gyerekcipőben járt, bármi lehet. Az első versenyem a Fitparádé volt, ahol minden kategóriát, amiben indultam, megnyertem, sőt abszolút bajnok is lettem. Másnap kíváncsiságból elindultam az első profi kvalifikációs versenyemen, és ott rögtön második lettem. Akkora löketet adott, hogy éreztem: itt nincs megállás. Az volt bennem: „Na ez az, megérkeztem, ezt akarom csinálni!” Azóta csak dobogós helyezéseim voltak, és a legutolsó versenyemen nyertem meg a 21. aranyamat, aminek a megkoronázása lett a profi kártyám.