A férfiaknál Rabb Krisztián kiemelt volt, s a hibátlan selejtezős mérleggel záró Szatmári András, valamint Gémesi Csanád és Dallos Benedek jutott még a 64-es főtáblára. A legjobban szereplő magyar a bolgár Nikolaj-Tomasz Georgievet 15-3-ra, az iráni Ali Pakdamannt 15-14-re, a német Frederic Kindlert 15-11-re, az amerikai Colin Heathcockot 15-10-re verte. Az elődöntőben Rabb Jean-Philippe Patrice-szal mérkőzött és egészen kiváló teljesítménnyel simán, 15-6-ra legyőzte francia riválisát. A döntőben Jean-Philippe testvérével, Sebastien Patrice-szal csapott össze, aki ezúttal végig vezetve, 15-11-re legyőzte őt.

Rabb Krisztián ihletett formában versenyzett

Fotó: VANO SHLAMOV / AFP

Rabb Krisztián, aki Szatmárival, Gémesivel és Szilágyi Áronnal ezüstérmes volt a párizsi olimpián, december elején győzött az orléans-i GP-n. A 2017-ben világbajnok Szatmári egy kört ment, a másodikban az a japán Kokubo Mao állította meg, aki előzőleg Dallost is. Utóbbihoz hasonlóan Gémesi is az első fordulóban búcsúzott.

A háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok Szilágyi, valamint a csapattal tavaly Eb-győztes, vb-második Iliász Nikolász ezúttal nem indult. A nőknél világranglistás helyezése alapján három magyar - Battai, Katona és Szűcs Luca - hagyhatta ki a selejtezőt, hozzájuk sikeres kvalifikációval Spiesz Anna csatlakozott a főtáblára. Katona és Battai két-két asszót nyert, előbbi a 16 között az orosz Alina Mihajlovától kapott ki 15-12-re, utóbbi pedig a francia Toscane Toritól 15-14-re. Szűcs és Spiesz az első fordulóban vereséget szenvedett.