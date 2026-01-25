A tavaly a tenisz Hírességek Csarnokába beválasztott svájci klasszis gyermekei keltettek feltűnést az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A torna nyitánya előtt bemutatómérkőzésen pályára lépett Roger Federer két egypetéjű ikerpár édesapja: lányai, Charlene Riva és Myla Rose 2009-ben, két fia, Leo és Lenny pedig 2014-ben született. Myla Rose Federer és Charlene Riva Federer már egészen kiskorukban is megjelentek édesanyjuk, Miroslava Vavrinec társaságában a teniszpályák mellett, a híres apa 2022-es visszavonulása óta azonban kevesebb teniszversenyt követnek a helyszínről. Az Australian Open idején a család Ausztráliában van, a 16 esztendős ikerlányok pedig most újra feltűntek egy mérkőzésen, ráadásul egy régi rivális oldalán mutatkoztak.

Roger Federer családja Ausztráliában: Mirka Federer (középen), Myla (balra), Charlene (jobbra) és Lenny (lent)

Fotó: AFP/William West

Roger Federer lányai Lleyton Hewitt fia mellett ültek

Minden idők egyik legjobbjának gyermekei Cruz Hewitt társaságában követték az egyik mérkőzést. Cruz nem más, Roger Federer korábbi riválisának, Lleyton Hewittnak a 17 éves fia. Hewitt és Federer lenyűgöző játékos-pályafutásuk során nem kevesebb mint 27 alkalommal játszottak egymás ellen: Myla és Charlene édesapja 18 alkalommal, míg Cruz apja kilencszer győzött.

Myla és Charlane Cruz Hewitt társaságában

Fotó: Getty Images

Golfozni tanul, de a búvárkodást is kipróbálta a Federer család

Cruz Hewitt egyébként maga is teniszezik, karrierjének kezdeti szakaszában jár. Ezzel szemben az idősebb Federer-gyerekek nem követték édesapjuk útját, más sportokat azonban szívesen kipróbálnak.

Örömömre Leo mégis egyre komolyabban érdeklődik a teniszsport iránt. Lenny más karakter, szeret rajzolni és olvasni. Természetesen mindketten imádják a futballt. Jómagam Mirkával síelek, ráadásul mindannyian golfozni tanulunk, nemrég pedig kipróbáltuk a búvárkodást is. Lányaim sohasem voltak szenvedélyes teniszkedvelők, és mi tagadás, emiatt megkönnyebbültem

– nyilatkozta egy korábbi interjújában a családfő, Roger Federer.