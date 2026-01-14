Live
Durván megfenyegették az USA-t: ha támadnak, nem marad el a kőkemény válasz

Úgy helyretették Macront, hogy most az Élysée-palota egyik sötét sarkában sírdogálhat

Ilyet sem gyakran hallani. Hiányos szabályismeret miatt túl korán örült, majd összeomlott és kiesett a selejtezőben az osztrák teniszező, Sebastian Ofner az ausztrál nyílt bajnokság férfi versenyében.

Sebastian Ofner már a következő fordulóban érezte magát, amikor az amerikai Nishesh Basavareddy elleni csata döntő szettjében, a rövidítésben megszerezte a hetedik pontját.

Sebastian Ofner azt hitte, hogy továbbjutott, aztán csúnya vereség lett a vége
Sebastian Ofner azt hitte, hogy továbbjutott, aztán csúnya vereség lett a vége
Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sebastian Ofner kellemetlen helyzetbe került

Ünnepelni kezdett és 

már sétált a hálóhoz fogadni riválisa gratulációját, amikor hirtelen rájött, hogy hibázott - mert a döntő játszmában nem a szokásos hét, hanem tíz pontig tart a tie-break -, visszakullogott az alapvonalhoz.

A történtek után jelentősen csökkent a koncentrációja, 

Basavareddy pedig, hiába volt 7-1-es hátrányban, meglovagolta a pillanatot és sorra gyűjtögette a pontokat. A következő kilenc labdamenetből nyolc az övé lett, majd hárított két mérkőzéslabdát és végül 13-11-re ő nyerte a rövidítést és ezzel a találkozót is.

Tudtam, hogy van még esélyem. A szuper tie-breakben mindig vissza lehet jönni, én pedig hittem ebben"

 - nyilatkozott az összecsapás után Basavareddy, aki ezzel bejutott az utolsó fordulóba a selejtezőben és játszhat a főtábláért - írja az MTI. 

A 20 éves teniszező a győztes pont beütése után úgy ünnepelt, hogy a nyakára tette a kezét, jelezve, hogy már "fuldoklott", Ofner pedig valószínűleg a jövőben nem felejti el, hogy ilyen esetben mi a szabály.

Marozsán Fábián szenzációs győzelemmel kezdett Aucklandben

 

