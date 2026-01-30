Live
Csütörtökön őrizetbe vették az amerikaiak olimpiai bajnok sprinterét. Sha’Carri Richardson csütörtökön gyorshajtás miatt került letartóztatásba – közölte az Orange megyei seriffhivatal.

A 25 éves Richardsont azzal gyanúsítják, hogy óránként 104 mérföldes (kb. 167 km/h-s) sebességgel haladt egy Orlando környéki autópályán. A seriffhivatal szóvivője az AP hírügynökségnek elmondta, Sha’Carri Richardson veszélyesen közel haladt az előtte lévő járművekhez, és a sávokat váltogatva előzött más autósokat.

Sha’Carri Richardson újra bajba került
Sha’Carri Richardson újra bajba került
Fotó: TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri

Sha’Carri Richardson nem először került bajba

Az atlétát különösen veszélyes, extrém gyorshajtással vádolták meg, amely a törvény szerint 100 mérföld/órát meghaladó sebességet jelenti. Az NBC helyi partnere, a WESH beszámolója szerint Richardson 500 dolláros óvadék ellenében szabadult az őrizetből.

Florida új, úgynevezett „szuper gyorshajtókra” vonatkozó törvénye értelmében tilos a sebességhatár túllépése 50 mérfölddel, vagy a 100 mérföld/óránál nagyobb sebesség. Az első ítélet legfeljebb 30 nap börtönbüntetéssel vagy 500 dolláros pénzbírsággal járhat. A második vagy további elítélés esetén 90 napos börtönbüntetés vagy 1000 dolláros bírság szabható ki. Ha a második eset öt éven belül történik, a vezetői engedélyt legalább 180 napra bevonják.

Richardson a 2024-es párizsi nyári olimpián ezüstérmet nyert 100 méteren, míg a 4x100 méteres váltóval aranyérmes lett. A 2020-as tokiói olimpiáról ugyanakkor kizárták, miután marihuánában található anyagokra pozitív doppingmintát adott. Az amerikai sprinter a 2023-as budapesti világbajnokságon 100 méteren és a 4x100-as váltó tagjaként is aranyérmes lett.

Júliusban Richardsont családon belüli erőszak gyanújával is letartóztatták, miután a seattle–tacomai nemzetközi repülőtéren meglökte a barátját. A rendőrségi intézkedés biztonsági kamerafelvételek alapján történt. Kísérője, az amerikai sprinter Christian Coleman nem kívánt feljelentést tenni, ezért az ügyet később lezárták. Richardson nyilvánosan bocsánatot kért az incidens miatt, Coleman pedig újságíróknak úgy nyilatkozott, szerinte nem lett volna szükség a letartóztatásra.

