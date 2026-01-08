Sokként érte a hír az országúti kerékpársport világát, hogy szerdán váratlanul bejelentette a visszavonulását az egyik legnagyobb sztár, a brit Simon Yates.
A holland Visma-Lease a Bike 33 éves versenyzője a 2025-ös év előtt írt alá két évre a világ egyik legerősebb csapatához, ahol így az előző idényben Valter Attila csapattársa volt.
Visszavonult Simon Yates
Yates 2018-ban, még az Orica-GreenEdge versenyzőjeként a Vuelta a Espana megnyerésével került be a sportág legnagyobbjai közé. 2020-ban megnyerte a Tirreno-Adriatico, 2021-ben pedig a Tour of the Alps összetett pontversenyét.
Első vismás évében megnyerte a Giro d'Italia összetettjét, valamint megszerezte harmadik szakaszsikerét a Tour de France-on.
Korai pályakerékpáros korszakából is van egy vb-aranyérme: 2013-ban Minszkben a pontversenyben lett a legjobb.
„Sokak számára váratlan lehet a bejelentés, pedig nem könnyen hoztam meg a döntést. Régóta gondolkoztam már ezen, és úgy érzem, most jött el a megfelelő pillanat, hogy hátat fordítsak a sportnak” – áll a kiadott közleményében.