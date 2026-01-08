Sokként érte a hír az országúti kerékpársport világát, hogy szerdán váratlanul bejelentette a visszavonulását az egyik legnagyobb sztár, a brit Simon Yates.

Simon Yates 33 évesen int búcsút a profi kerékpározásnak

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A holland Visma-Lease a Bike 33 éves versenyzője a 2025-ös év előtt írt alá két évre a világ egyik legerősebb csapatához, ahol így az előző idényben Valter Attila csapattársa volt.

Visszavonult Simon Yates

Yates 2018-ban, még az Orica-GreenEdge versenyzőjeként a Vuelta a Espana megnyerésével került be a sportág legnagyobbjai közé. 2020-ban megnyerte a Tirreno-Adriatico, 2021-ben pedig a Tour of the Alps összetett pontversenyét.

Első vismás évében megnyerte a Giro d'Italia összetettjét, valamint megszerezte harmadik szakaszsikerét a Tour de France-on.

Simon Yates has decided to bring his professional cycling career to an end. After a successful season with Team Visma | Lease a Bike, the 33-year-old Brit is calling time on his career.



Read more: https://t.co/pJpvbOc9Pl — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) January 7, 2026

Korai pályakerékpáros korszakából is van egy vb-aranyérme: 2013-ban Minszkben a pontversenyben lett a legjobb.

„Sokak számára váratlan lehet a bejelentés, pedig nem könnyen hoztam meg a döntést. Régóta gondolkoztam már ezen, és úgy érzem, most jött el a megfelelő pillanat, hogy hátat fordítsak a sportnak” – áll a kiadott közleményében.