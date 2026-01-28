Live
Hihetetlen történet. A hatszoros olimpiai bajnok brit kerékpáros legenda, Sir Chris Hoy elképesztő kitartásról tett tanúbizonyságot: mindössze tizenkét héttel egy szörnyű kerékpáros baleset után már ismét biciklire ült. A skót sportoló, akinél 2024-ben végstádiumú prosztatarákot diagnosztizáltak, egy hegyi kerékpáros túra során szenvedett balesetet, amikor több helyen is eltörte a lábát.

Sir Chris Hoy elmondása szerint a baleset élete legrosszabb esése volt, amely után sürgősségi műtétre volt szükség.

A hatszoros olimpiai bajnok Sir Chris Hoy soha nem adja fel. A brit legendának sok erőt ad a felesége és a családja
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Hogy volt képes felállni Sir Chris Hoy?

Hetekig csak mankóval tudott járni, ám rendíthetetlen elszántsággal vetette bele magát a rehabilitációba. Fizioterapeutája, Katie Flatters, valamint a lágyszövet-specialista Vicki Hayles segítségével napról napra keményen dolgozott azon, hogy újra mozogni tudjon.

Tizenkét héttel ezelőtt még a műtőasztalon feküdtem, most pedig ismét a szabadban tekertem egyet”

 – írta a sportoló a közösségi oldalán megosztott videóhoz, amelyen a felépülése lépéseit is bemutatta. „Ez az időszak megtanított arra, hogy az élet kiszámíthatatlan, és csak azt tudjuk irányítani, amit valóban a kezünkben tartunk.”  

Hoy meghatóan köszönte meg felesége, Sarra, valamint korábbi csapattársai – köztük Sir Jason Kenny, Jason Queally  és Rob Hayles – segítségét, akik a gyógyulása idején is mellette álltak. „Amikor mindent elveszítesz, rájössz, milyen sokat jelentenek a barátok és a család. A feleségem minden pillanatban erőt adott szeretetével és humorával” – fogalmazott.  

A legenda nem feledkezett meg az orvosi csapatról sem: „Örökké hálás leszek mindenkinek, aki részt vett a gyógyulásomban – az orvosoktól kezdve a nővérekig. Az ő szakértelmük nélkül most nem állnék újra a lábamon.”  

Sir Chris Hoy 2013-as visszavonulásáig hat olimpiai aranyérmet, tizenegy világbajnoki címet és negyvenhárom világkupa-győzelmet szerzett. Korábban elmondta, hogy a kerékpározás iránti szenvedélyét gyermekként az „E.T., a földönkívüli” című film BMX-jelenetei ébresztették fel benne.  

Bár a súlyos betegséggel továbbra is küzd, Hoy azóta a prosztatarák szűrésének és megelőzésének egyik legaktívabb szószólója lett. Feleségéről pedig csak nemrég derült ki, hogy szklerózis multiplexben szenved – ő azonban sokáig titokban tartotta állapotát, hogy férje mellett maradhasson a legnehezebb időszakban is.  

A sportoló az emlékiratában mindkettőjük küzdelméről és az összetartás erejéről ír. Legutóbbi felépülése pedig újra bebizonyította: az igazi legendák valóban nem ismernek lehetetlent.  

