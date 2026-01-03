Az egyszeres világkupagyőztes Sivert Bakken az ünnepeket megelőző olaszországi edzőtáborban halt meg. A 27 éves sportoló holttestét csapattársa, a jelenleg futó világkupasorozat éllovasa, Johan-Olav Botn találta meg, aki a mai napig nehezen tud megbirkózni az átélt traumával.

Meghalt a norvégok sílövőbajnoka, Sivert Bakken

Fotó: TAAVI NAGEL / AFP

„Siverttel közösen reggel 9 órától lett volna edzésünk. Bementem a szobába a slusszkulcsért, hogy a léceket és a botokat kipakoljam az autóból, amikor élettelenül találtam rá a szobában.

Teljes sokk és pánik öntötte el a testem. Próbáltam segíteni, hívni a rendőrséget és a mentőket, de hiába. Amikor megláttam az élettelen és sápadt testét, tudtam, hogy meghalt, de abban a sokkos állapotban nem fogtam fel.

Csak akkor értettem meg, mi történt, amikor megérkeztek a mentők” – idézi a Magyar Nemzet a norvég sportoló szavait.

Botn elmondta, bár kétségei vannak a sikert illetően, okvetlen fel fog keresni pszichológust, hogy segítsen neki feldolgozni a történteket.

„Teljesen összetörtem és tehetetlennek éreztem magam. Az eset után beszéltem a barátnőmmel (a sífutó Karoline Simpson-Larsennel – a szerk.), és más norvégok is átjöttek a szállodába, úgyhogy hálás vagyok azért, hogy nem egyedül kellett megbirkóznom a történtekkel. Ám továbbra is játszódnak le a fejemben képek a helyszínről, és rájöttem, hogy ezekkel talán életem végéig együtt kell élnem” – mondta Botn.

Mi történhetett Sivert Bakkennel?

Az már nem sokkal a tragédia után kiderült, hogy Bakken a halála idején egy oxigénhiányos környezetet imitáló maszkot viselt, amely eltakarja a szájat és az orrot, hogy edzés közben korlátozza az oxigénbevitelt. A maszk kényszeríti a tüdőt és a szívet, hogy az oxigénellátás érdekében erőteljesebben dolgozzon, ezáltal erősítendő a légzőizmokat, javítandó az erőnlétet. A Norvég Biatlonszövetség (NRK) jelezte, hogy együttműködik az olasz rendőrséggel, egyúttal azt is: nem tud a maszk beszerzésének és használatának körülményeiről.