Sonny Liston élete tele van tragédiákkal és kérdőjelekkel, és hogy ez mennyire nem csak egy üres frázis, arra a legjobb bizonyíték az, hogy már a születésnapjáról sem tudjuk pontosan, hogy melyik napra esett. Az érintett maga úgy hitte, hogy 1932. május 8-án látta meg a napvilágot, de soha nem volt biztos benne, ami spekulációkhoz vezetett, hogy valójában mennyi idősen is érte el a legnagyobb sikereit. Tobey vagy Tobe Liston 25 gyermeke közül a 24. volt a sorban a későbbi bajnok, aki egy kis kunyhóban született, 17 mérföldre északnyugatra Forrest City-től, Arkansasban. „Gyerekkoromban semmim sem volt, csak sok testvérem, egy tehetetlen anyám és egy apám, aki nem törődött velünk” – mondta erről az időszakról később. „Kevés ruhával, cipő nélkül, alig valamivel a gyomrunkban nőttünk fel. Apám keményen dolgoztatott és keményen vert.”
Sonny Liston élete nem egy tündérmese volt
A család aztán édesanya nélkül maradt, miután Helen (Liston anyja) 1946-ban elhagyta férjét és St. Louisba költözött. A tinédzser Sonny-t sokkolták a történtek és hamarosan úgy döntött, hogy elszökik otthonról és megkeresi az édesanyját. Ezek után az írástudatlan, termetes tinédzser St. Louis utcáin próbált megélhetést találni, de nem sok sikerrel tette mindezt, így a bűnözés irányába fordult. 1950-ben őt és két társát letartóztatták két benzinkút és egy étterem fegyveres kirablásáért. Két rablás és két lopás vádjában bűnösnek vallotta magát, és mindkét vádért öt év börtönbüntetést kapott, amelyeket egyidejűleg kellett letöltenie. A Jefferson City-ben található Missouri Állami Börtönbe került, ahol katolikus lelkészek ösztönzésére megismerkedett az ökölvívással és azonnal látványos sikereket ért el.
1952. október 30-án feltételesen szabadlábra helyezték, és először amatőrként megnyert több Golden Gloves bajnokságot, valamint legyőzte az 1952-es nehézsúlyú olimpiai bajnokot, Ed Sanderst, majd a következő szeptemberben, 1953-ban profi bokszoló lett. Mondhatjuk, hogy álomba illően kezdett, mert az első profi mérkőzése mindössze 33 másodpercig tartott: Liston első ütésével padlóra küldte Don Smith-t.
Ettől függetlenül az előélete miatt Liston megjelölt ember volt St. Louisban, ahol a rendőrség néha ok nélkül is megállította, ha meglátta. Ezt egyre nehezebben viselte. Nem mellesleg az 50-es évek Amerikájáról beszélünk, ahol a színesbőrűekkel finoman fogalmazva sem bántak korrektül a törvény emberei, a szegregáció pedig a társadalmi berendezkedés szerves része volt.
Liston aztán 1956. május 5-én „robbant”, egészen pontosan egy rendőri intézkedés közben megtámadta a tisztet, eltörte a térdét, megsebesítette az arcát, és elvette a fegyverét. Liston mindezért kilenc hónapos börtönbüntetést kapott a városi munkatáborban.
Szabadulása után aztán újabb összetűzésbe keveredett egy rendőrrel – ezúttal a hatóság emberét fejjel előre egy szemetesbe dobta. Mindezek után egy rendőr őrmester közölte vele, hogy el kell hagynia a várost, különben végleges megoldást találnak vele kapcsolatban... Liston nem volt rest, értette az ultimátumot és Philadelphiába költözött. Menedzserei később eladták a szerződését a Frankie Carbo és Blinky Palermo vezette csoportnak, akik egyrészt kapcsolatban álltak John Vitale-lel, a St. Louis-i alvilági figurával, másrészt a maffia északkeleti vezetői voltak. Carbót később összeesküvés, profi ökölvívók titkos menedzselése és engedély nélküli mérkőzések szervezése miatt vádolták meg. Liston 12 mérkőzést vívott az ő irányításuk alatt.
Míg Liston a nehézsúlyú világbajnoki cím megszerzésének reményében elkezdte formába hozni magát, addig is folytatta antiszociális viselkedését. Két további letartóztatás – rendzavarás és letartóztatás elleni ellenállás – oda vezetett, hogy Listont 1961. július 14-én a Pennsylvaniai Atlétikai Bizottság felfüggesztette. A felfüggesztést minden államban tiszteletben tartották, majd a licencét három hónappal később visszaadták.
Decemberben kiütötte a negyedik helyen álló Albert Westphalt, így esélyt szerzett a bajnok, Patterson elleni címmérkőzésre. Az NAACP tiltakozása ellenére, amely azt akarta, hogy Patterson ne küzdjön Liston ellen, akinek a gengszter hírneve károsnak bizonyult a polgárjogi mozgalomra nézve. A mérkőzésre 1962. szeptember 25-én került sor Chicagóban, és mindössze két percig tartott. Listont azonban hideg fogadtatás várta új hazájában.
„Most már ideje megünnepelni Philadelphia első nehézsúlyú bajnokát” – írta Larry Merchant, a Philadelphia Daily News sportszerkesztője. „Emily Post valószínűleg konfettis felvonulást javasolna. Konfettiként pedig felhasználhatnánk a felaprított letartóztatási parancsokat.”
A visszavágó Pattersonnal 1963. július 22-én Las Vegasban volt, néhány hónappal azután, hogy Liston és felesége, Geraldine Philadelphiából Denverbe költöztek; Liston azt mondta, hogy elege van a rendőri zaklatásból. Itt aztán a regnáló bajnok ismét az első menetben kiütötte Pattersont. A második címvédése aztán nem ment ilyen simán.
Meggyőződve arról, hogy egy pimasz kölyök, egy bizonyos Cassius Clay nem jelent fenyegetést, Liston alig edzett a 1964. február 25-i összecsapásra. A bokszvilág a mérkőzésen megdöbbent, amikor Liston nem jött ki a 7. menetre. Bár voltak, akik azt kiabálták, hogy Liston eladta a mérkőzést, ő később vállsérülést adott meg okként, amiért nem tudta folytatni a meccset.
A visszavágó 1965. május 25-én volt Lewistonban, Maine államban, és ezúttal még inkább az volt az érzés, hogy a mérkőzés meg volt bundázva. Clay ekkor már Muhammad Aliként az első menetben egy szűken meghúzott jobbossal a fejre ütötte le Listont. A korábbi bajnok elesett, átfordult, térdre emelkedett, majd újra elesett. A bíró, Jersey Joe Walcott nem számolt el 10-ig, de miközben megpróbálta Alit egy semleges sarokba terelni, legalább 17 másodperc telt el. Amikor Liston végül felállt, a mérkőzés folytatódott. Amikor azonban egy újságíró elmondta Walcottnak, hogy Liston mennyi ideig volt a földön, ő Ali kezét emelte fel győztesként.
Közel négy évtizeddel később sem dőlt el, hogy Ali valóban megütötte-e Listont azzal a gyakran „fantomütésnek” nevezett ütéssel, amelytől Liston a földre került. Liston egyik segédedzője később azt mondta, hogy Liston azért adta fel a mérkőzést, mert attól tartott, hogy a fekete muszlimok megölik. Bár Liston nyilvánosan tagadta, hogy szándékosan bukott volna, a Sports Illustrated írója, Mark Kram elmondta, hogy évekkel később Liston azt mondta neki: „Az a fickó [Ali] őrült volt. Nem akartam, hogy bármi közöm legyen hozzá, és a muszlimok egyre erősebbek lettek. Kinek kellett ez? Szóval a földre estem. Nem ütött meg.” Miután egy év szünetet tartott a ringben, 10 hónap alatt négy mérkőzéssel tért vissza Svédországban. 1967-ben visszatért az Egyesült Államokba, és 14 győzelmet aratott zsinórban. De reményei egy újabb címmérkőzésre szertefoszlottak, amikor Leotis Martin 1969 végén kiütötte.
Hat hónappal később Liston kiütötte Chuck Wepnert utolsó mérkőzésén, majd a következő hír vele kapcsolatban a rejtélyes halála volt. 1971. január 5-én Liston holttestét a saját otthonában találták meg. A halottkémek megállapították, hogy legalább egy héttel korábban halt meg, a hivatalos időpont december 30. lett, azonban a halálának az oka továbbra is rejtély maradt. Hivatalosan Liston szívmegállás és tüdővizenyő miatt halt meg, de a karján talált tűnyomok arra utalnak, hogy heroin-túladagolás okozta a vesztét. Egyesek úgy vélik, hogy maffiózók gyilkolták meg, legalább egy ismerőse azt állította, hogy a korábbi bajnok egy uzsorás hálózatban vett részt, és nagyobb részesedést követelt magának.
Sonny Listont a Paradise Memorial Gardens temetőben, Las Vegasban temették el, a legegyszerűbb epitáfiummal: „A MAN” (Egy férfi). 2024-ben Listont felvették az Arkansas Walk of Fame-be, Hot Springs (Garland County) belvárosában.
Sonny Liston öröksége
A viták ellenére Liston hatása a bokszra és a populáris kultúrára tagadhatatlan. A ringben elért dominanciája utat nyitott a jövőbeli nehézsúlyú bokszolóknak, hogy utánozzák stílusát és erejét. Liston élettörténete könyvek, filmek és számtalan vita ihletője volt:
- a megváltásról,
- a rugalmasságról
- és a hírnév sötét oldaláról.
Végül azonban tragikus alakként emlékezhetünk rá, akinek teljes potenciálja vitathatatlanul kiaknázatlan maradt a sok démonja miatt, amelyek végig kísérték az életén.