Sonny Liston élete tele van tragédiákkal és kérdőjelekkel, és hogy ez mennyire nem csak egy üres frázis, arra a legjobb bizonyíték az, hogy már a születésnapjáról sem tudjuk pontosan, hogy melyik napra esett. Az érintett maga úgy hitte, hogy 1932. május 8-án látta meg a napvilágot, de soha nem volt biztos benne, ami spekulációkhoz vezetett, hogy valójában mennyi idősen is érte el a legnagyobb sikereit. Tobey vagy Tobe Liston 25 gyermeke közül a 24. volt a sorban a későbbi bajnok, aki egy kis kunyhóban született, 17 mérföldre északnyugatra Forrest City-től, Arkansasban. „Gyerekkoromban semmim sem volt, csak sok testvérem, egy tehetetlen anyám és egy apám, aki nem törődött velünk” – mondta erről az időszakról később. „Kevés ruhával, cipő nélkül, alig valamivel a gyomrunkban nőttünk fel. Apám keményen dolgoztatott és keményen vert.”

Sonny Liston a földön, Muhammad Ali a csúcson

Sonny Liston élete nem egy tündérmese volt

A család aztán édesanya nélkül maradt, miután Helen (Liston anyja) 1946-ban elhagyta férjét és St. Louisba költözött. A tinédzser Sonny-t sokkolták a történtek és hamarosan úgy döntött, hogy elszökik otthonról és megkeresi az édesanyját. Ezek után az írástudatlan, termetes tinédzser St. Louis utcáin próbált megélhetést találni, de nem sok sikerrel tette mindezt, így a bűnözés irányába fordult. 1950-ben őt és két társát letartóztatták két benzinkút és egy étterem fegyveres kirablásáért. Két rablás és két lopás vádjában bűnösnek vallotta magát, és mindkét vádért öt év börtönbüntetést kapott, amelyeket egyidejűleg kellett letöltenie. A Jefferson City-ben található Missouri Állami Börtönbe került, ahol katolikus lelkészek ösztönzésére megismerkedett az ökölvívással és azonnal látványos sikereket ért el.

1952. október 30-án feltételesen szabadlábra helyezték, és először amatőrként megnyert több Golden Gloves bajnokságot, valamint legyőzte az 1952-es nehézsúlyú olimpiai bajnokot, Ed Sanderst, majd a következő szeptemberben, 1953-ban profi bokszoló lett. Mondhatjuk, hogy álomba illően kezdett, mert az első profi mérkőzése mindössze 33 másodpercig tartott: Liston első ütésével padlóra küldte Don Smith-t.