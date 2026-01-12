Immár negyedik alkalommal került megrendezésre az Operaházban a Magyar Sportújságírók Szövetsége által életre hívott Év Sportolója Gála, amely évek óta már a magyar sport legnagyobb ünnepe. A 68. Év Sportolója Gálára a jelölt sportolókon, olimpiai bajnokokon kívül több, korábban a sport világából ismert név kapott meghívást, és a gála kedvéért olyan díszvendégek is Magyarországa érkeztek, mint Szerhij Bubka, a rúdugrás ukrán ikonja, az egykori klasszis futballkapus, Jean-Marie Pfaff, vagy az 1987-es BEK-döntőben a Bayern München ellen legendás, sarkazós gólt szerző Rabáh Mádzser.
68. alkalommal díjazták az év legkiemelkedőbb magyar sportolóit
Idén összesen 461-en adták le a voksukat, többen, mint tavaly, és volt bizony volt miből, vagy kiből választani, hiszen idén is remek évet zárt a magyar sport, tündököltek a sportolóink.
Az már a gála előtt kiderült, hogy az MSÚSZ életműdíját a magyar jégtánc két legendás alakja, Sallay András és Regőczy Krisztina kapta. A hivatalos program 20 órakor kezdődött, a két műsorvezető, Gubik Petra és B. Németh Péter köszöntötte a sportolókat, nézőket, majd színpadra hívták a kategóriák három-három jelöltjét, így
rövidesen az is kiderült, hogy többek között Kós Hubert, Rasovszky Kristóf, Szilágyi Áron és Szoboszlai Dominik sem ment el a díjátadóra.
Utóbbi hiányára már előzetesen is lehetett számítani, mivel a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának együttese, a Liverpool éppen az ünnepség időpontjában vívott mérkőzést az angol FA-kupában, ahol Szoboszlai bombagólt lőtt.
A gálát természetesen a Himnusz nyitotta meg, amit a kiváló színész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója, Dolhai Attila énekelt el. Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnökének nyitóbeszéde után átadták az est első díját. Az Év fogyatékos csapata kategóriában a Bácsi Bernát, Jakucs Edina szervátültetett asztalitenisz vegyes páros diadalmaskodott.
Nyéki Balázs az év edzője, díjazták férfi kardcsapatot is
Ezt követőn az egyéni sportágak csapatai kategóriában hirdettek győztest, ahol a papírformának megfelelően a férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron) nyert.
Sokat gondolkoztam rajta, mitől ilyen különleges a magyar férfi kardcsapat és talán attól, hogy azt a nemzedékeken, évtizedeken keresztül felhalmozott tudást mi is megkaphattuk és alkalmazzuk minden egyes versenyen egymásért küzdve és a győzelemre törekedve.
Általában mi sportolók vagyunk a reflektorfényben, viszont nagyon sokan vannak mögöttünk, így most szeretnénk megköszönni azoknak, akik a háttérből segítenek minket, mestereinknek, családjainknak, egyesületeinknek, a Magyar Vívó Szövetségnek és mindenkinek akik szurkolnak nekünk – mondta a csapat nevében Rabb Krisztián.
Az év fogyatékos női sportolója Ekler Luca paralimpikon atléta lett, aki világcsúccsal szerzett világbajnoki aranyérmet, megelőzve a szintén paraatléta Gál Nikolettet és Gyurkó Alexandra paraúszót. A férfiaknál Kiss Péter Pál parakajakos nyert, aki immáron negyedszer vehette át a díjat.
Az eseményen külön kiemelték, hogy május 30-án Budapesten, a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, ami kapcsán egy kisfilmet is levetítettek, majd a BL-történetének magyar hőseit köszöntötték.
Az év sportpillanatának – nézői szavazatok alapján – Molnár Attila fedett pályás Európa-bajnoki döntős győztes futását választották. A 400 méter magyar csúcstartója nem tudott jelen lenni az eseményen, mivel Dél-Afrikában edzőtáborozott.
Az Év Edzője díjat Nyéki Balázs, Ferencváros férfi vízilabdacsapatának trénere kapta, aki zsinórban másodszor nyert Bajnokok Ligáját csapatával.
„Úgy gondolom ez egy olyan pillanat, amikor a köszönötről és a háláról kell beszélni. Óriási elismerés ez számomra, már most érzem, hogy milyen felelősséggel jár ez a díj. Köszönettel tartozom a játékosaimnak, akik nélkül biztos nem állhatnék itt, hiszen ők voltak azok, akik az elmúlt két évben mindent megnyertek. Nem csak a világ legjobbjai, hanem hatalmas emberek is” – mondta Nyéki Balázs, aki a Ferencváros mellet feleségének is köszönetet mondott.
Kós Hubert megelőzte Szoboszlait, tarolt a Fradi
Az est talán legizgalmasabb pillanata ezt követően következett, ugyanis a „királykategória”, vagyis az év férfi sportolója kategóriában hirdettek győztest. A Liverpoollal Premier League-et nyert magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányán, Szoboszlai Dominikon kívül az olimpiai bajnok Kós Hubertet, valamint az olimpiai arany-és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok magyar kajakozót Kopasz Bálintot jelölték. Kós Hubert vehette át.
A győztes végül a "címvédő" Kós Hubert lett, ám mivel nem tudott jelen lenni, így a világbajnok magyar úszó édesanyja vette át a díjat. Kós azonban az Egyesült Államokból élőben jelentkezett be, ahol a következőket mondta: „Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ma ott, Bob Bowmannel nagyon nehéz ezeket elintézni. Hihetetlen, hogy megint én vagyok az év férfi sportolója, már tavaly is az volt, akkor sem hittem el, és most sem hiszem el.
Amikor elkezdtem úszni, és eldöntöttem, hogy egy nap nagy sportoló akarok lenni, soha nem gondoltam volna ezt, azt meg főképp nem, hogy két év alatt kétszer lehetek az év sportolója. Elképesztő érzés, köszönöm mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy megérdemlem ezt a díjat.
Nem szeretnék megállni, megyek és csinálom tovább. Nem csak saját magam miatt szeretnék jól úszni, hanem azért is, hogy másoknak, az összes magyar szurkolónak boldogságot hozzak, és hasonló pillanatokat adjak át, mint az egykori nagyon nekem.”
A hagyományos csapatsportok kategóriában a három versenyben maradt csapat a férfi jégkorong-válogatott, az FTC-TELEKOM férfi vízilabda-csapata és a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata volt. Végül az év csapata a Fradi lett.
Ezt követően az Év Női Sportolója kategóriában hirdettek győztest, ahol a kétszeres tekvandós Márton Luana kapta az elismerést, megelőzve ikertestvérét, a szintén tekvandós Márton Vivianát és a kajak-kenu Eb-n történelmi sikert elérő Csikós Zsókát.
„Nagyon jó érzés itt állni előttetek itthon, Magyarországon, kiváló sportolók között. Nagyon büszke vagyok rá, hogy edzőmmel és testvéremmel lehettem itt a legjobb háromban. Köszönöm az újságíroknak a szavazatokat, az UTE csapatának, az edzőimnek és a csapattársaimnak a mindennapi munkát. A szüleim nekem a legfontosabbak, természetesen nagyon köszönöm nekik is, mert mindig mellettem állnak, és nélkülük ez nem sikerült volna” – mondta az Év női sportolója.
