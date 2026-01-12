Immár negyedik alkalommal került megrendezésre az Operaházban a Magyar Sportújságírók Szövetsége által életre hívott Év Sportolója Gála, amely évek óta már a magyar sport legnagyobb ünnepe. A 68. Év Sportolója Gálára a jelölt sportolókon, olimpiai bajnokokon kívül több, korábban a sport világából ismert név kapott meghívást, és a gála kedvéért olyan díszvendégek is Magyarországa érkeztek, mint Szerhij Bubka, a rúdugrás ukrán ikonja, az egykori klasszis futballkapus, Jean-Marie Pfaff, vagy az 1987-es BEK-döntőben a Bayern München ellen legendás, sarkazós gólt szerző Rabáh Mádzser.

A 2025-ös év legjobb magyar sportolóit díjazták a 68. Nemzeti Sport Gálán

Fotó: Szabó Miklós

Idén összesen 461-en adták le a voksukat, többen, mint tavaly, és volt bizony volt miből, vagy kiből választani, hiszen idén is remek évet zárt a magyar sport, tündököltek a sportolóink.

Az már a gála előtt kiderült, hogy az MSÚSZ életműdíját a magyar jégtánc két legendás alakja, Sallay András és Regőczy Krisztina kapta. A hivatalos program 20 órakor kezdődött, a két műsorvezető, Gubik Petra és B. Németh Péter köszöntötte a sportolókat, nézőket, majd színpadra hívták a kategóriák három-három jelöltjét, így

rövidesen az is kiderült, hogy többek között Kós Hubert, Rasovszky Kristóf, Szilágyi Áron és Szoboszlai Dominik sem ment el a díjátadóra.

Utóbbi hiányára már előzetesen is lehetett számítani, mivel a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának együttese, a Liverpool éppen az ünnepség időpontjában vívott mérkőzést az angol FA-kupában, ahol Szoboszlai bombagólt lőtt.

A Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András összeállítású férfi kardcsapat

Fotó: Szabó Miklós

A gálát természetesen a Himnusz nyitotta meg, amit a kiváló színész, a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója, Dolhai Attila énekelt el. Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnökének nyitóbeszéde után átadták az est első díját. Az Év fogyatékos csapata kategóriában a Bácsi Bernát, Jakucs Edina szervátültetett asztalitenisz vegyes páros diadalmaskodott.

Nyéki Balázs az év edzője, díjazták férfi kardcsapatot is

Ezt követőn az egyéni sportágak csapatai kategóriában hirdettek győztest, ahol a papírformának megfelelően a férfi kardcsapat (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron) nyert.

Sokat gondolkoztam rajta, mitől ilyen különleges a magyar férfi kardcsapat és talán attól, hogy azt a nemzedékeken, évtizedeken keresztül felhalmozott tudást mi is megkaphattuk és alkalmazzuk minden egyes versenyen egymásért küzdve és a győzelemre törekedve.

Általában mi sportolók vagyunk a reflektorfényben, viszont nagyon sokan vannak mögöttünk, így most szeretnénk megköszönni azoknak, akik a háttérből segítenek minket, mestereinknek, családjainknak, egyesületeinknek, a Magyar Vívó Szövetségnek és mindenkinek akik szurkolnak nekünk – mondta a csapat nevében Rabb Krisztián.