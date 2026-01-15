Live
Autoimmun betegség miatt egy-két hónapig nem kerékpározhat a magyar időfutambajnok Pelikán János. A súlyos beteg sportoló bízik a visszatérésben.

Csapata, a United Shipping közösségi oldalára csütörtökön feltöltött videoüzenetében Pelikán elmondta: pajzsmirigy túlműködést állapítottak meg nála, ennek oka feltételezhetően a Basedow-kór nevet viselő autoimmun betegség. A súlyos betegség meggyógyítására gyógyszeres kezelésbe kezdett, amennyiben a szervezete nem megfelelően reagál, a későbbiekben akár a műtéti beavatkozás is szóba jöhet.

Pelikán János ugyan súlyos beteg, de akár már tavasszal újra kerépárra ülhet
Pelikán János ugyan súlyos beteg, de akár már tavasszal újra kerépárra ülhet
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A gyógyszernek - mondta Pelikán - normál esetben egy-két hónap alatt rendbe kellene tennie a jelenleg nem megfelelő értékeket.

A súlyos beteg bajnok gyorsan visszatérne

Addig azonban, amíg ezek nem közelítenek a normális tartomány felé, az orvosok nem ajánlják számára a sportolást, mivel a szíve jelenleg nagyobb terhelés alatt van, mint alapvetően lennie kellene.

Nem vagyok kifejezetten letörve, úgy fogom fel az egészet, hogy időben, nagyon hamar kiderült. Ennél hamarabb nem is derülhetett volna ki, mert pár hónapja még rendben voltak ezek az értékeim” – mondta nagyon pozitívan Pelikán János.

A 30 éves bringás 2016 és 2017 után tavaly harmadszor lett magyar időfutambajnok.

 

