Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A női tenisz világelső nemcsak a pályán, hanem a divatban is uralni akarja az idei Australian Opent. Arina Szabalenka bejelentette: az idei melbourne-i Grand Slamen egy látványos, retró ihletésű dresszben lép pályára, amely egyszerre idézi Serena Williams és Marija Sarapova ikonikus korszakát. A férfi rajongók pedig már most dörzsölik a tenyerüket.

A Brisbane International alatt Szabalenka egy videóban mutatta meg azt a színes Nike-dresszt, amelyben az Australian Openen szerepel majd.

Arina Szabalenka csúcsformában és új retró dresszben készül az idei Australian Openre
Arina Szabalenka csúcsformában és új retró dresszben készül az idei Australian Openre Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Serena Williams és Marija Sarapova ihlette a retró dresszt

A rózsaszín, narancs és fekete árnyalatokkal operáló, aszimmetrikus szabású ruha sokaknak ismerős lehet: a szurkolók Serena Williams 2021-es, emlékezetes szettjét és Marija Sarapova klasszikus, letisztult stílusát látták viszont benne. Nem véletlenül: Szabalenka maga is elismerte, hogy a két korábbi világelső inspirálta a megjelenést.

Világos barackszínű ruha volt, ugye emlékszel? Az volt a kedvencem, nagyon szívesen visszahoznám a divatba

– nyilatkozta Szabalenka. A látványról és a hatásról a szavak helyett beszéljen az Instagram-oldalára feltöltött vadító videó.

 

Szabalenka régóta okkal népszerű a tenisz férfi rajongói körében. A pályán brutális erejű ütésekkel operál, közben pedig már számtalanszor elkápráztatta a közönséget nőies, magabiztos megjelenésével. A mostani retró dressz is ezt az imázst erősíti: sportos, mégis hangsúlyosan csábító, ami egyszerre idézi a régi idők ikonikus stílusát és a modern női erőt.

Szabalenka remek formában várja az Australian Opent

A világelső nemcsak kinézetben, hanem formában is készen áll. Brisbane-ben sima győzelmekkel kezdte az idényt, és már a negyeddöntőnél tart, miután legyőzte Madison Keyst is. Szabalenka egyértelműen azért érkezik Melbourne-be, hogy újra a figyelem középpontjába kerüljön – játékkal és látvánnyal egyaránt.

Az biztos: ha a pályán olyan magabiztos lesz, mint amilyen dögös a retró ruhában, akkor az idei Australian Openen minden szem rá szegeződik majd.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!