A Brisbane International alatt Szabalenka egy videóban mutatta meg azt a színes Nike-dresszt, amelyben az Australian Openen szerepel majd.

Arina Szabalenka csúcsformában és új retró dresszben készül az idei Australian Openre Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Serena Williams és Marija Sarapova ihlette a retró dresszt

A rózsaszín, narancs és fekete árnyalatokkal operáló, aszimmetrikus szabású ruha sokaknak ismerős lehet: a szurkolók Serena Williams 2021-es, emlékezetes szettjét és Marija Sarapova klasszikus, letisztult stílusát látták viszont benne. Nem véletlenül: Szabalenka maga is elismerte, hogy a két korábbi világelső inspirálta a megjelenést.

Világos barackszínű ruha volt, ugye emlékszel? Az volt a kedvencem, nagyon szívesen visszahoznám a divatba

– nyilatkozta Szabalenka. A látványról és a hatásról a szavak helyett beszéljen az Instagram-oldalára feltöltött vadító videó.

Szabalenka régóta okkal népszerű a tenisz férfi rajongói körében. A pályán brutális erejű ütésekkel operál, közben pedig már számtalanszor elkápráztatta a közönséget nőies, magabiztos megjelenésével. A mostani retró dressz is ezt az imázst erősíti: sportos, mégis hangsúlyosan csábító, ami egyszerre idézi a régi idők ikonikus stílusát és a modern női erőt.

Szabalenka remek formában várja az Australian Opent

A világelső nemcsak kinézetben, hanem formában is készen áll. Brisbane-ben sima győzelmekkel kezdte az idényt, és már a negyeddöntőnél tart, miután legyőzte Madison Keyst is. Szabalenka egyértelműen azért érkezik Melbourne-be, hogy újra a figyelem középpontjába kerüljön – játékkal és látvánnyal egyaránt.

Az biztos: ha a pályán olyan magabiztos lesz, mint amilyen dögös a retró ruhában, akkor az idei Australian Openen minden szem rá szegeződik majd.