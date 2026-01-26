A hatodik kiemelt Alex De Minaur könnyed győzelemmel lépett tovább az Australian Open nyolcaddöntőjéből, ám a meccs után a székbíró talán még boldogabb volt, mint az ausztrál klasszis.

Nagyon megkönnyebbült a székbíró, miután a labda, ha csak centikkel is, de elkerülte az fejét

Fotó: AO

Mit úszott meg a székbíró?

De Minaur 2-1-es vezetésénél Alekszandr Bublik éppen az egyenlítésért szervált (40:15), amikor az ausztrál épphogy elérte az ellenfele labdáját, irányítani már nem tudta, csak beletette az ütőjét.

A labda ezt követően vészesen közeledett a székbíró feje felé, aki az utolsó pillanatban egy reflexmozdulattal megmentette magát attól, hogy „kapjon egy nagy pofont".

Az arca is mindent elárult, ő is érezte, hogy bizony nem sokon múlott, hogy akár meg is sérüljön.

Az élete lepergett a szemei előtt

– írták a szervezők a TikTok-videó mellé, amely bejárta a világhálót.

A meccset végül Alex De Minaur könnyedén, 6:4, 6:1, 6:1-re nyerte meg kazah Alekszandr Bublik ellen.