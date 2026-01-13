A sportújságírók 68. alkalommal szavaztak a legjobbakról, ezúttal először két körben. Az első szavazási kör után minden kategóriából a legjobb három került a szűkített listára. Az első szakaszban 461-en, a másodikban 475-en szavaztak. Érdekesség, hogy egyik kategóriában sem változott az első három sorrendje az első kör után. A legnagyobb érdeklődéssel az év férfi sportolója versenyt követte, ahol az volt a kérdés, hogy az úszó Kós Hubert, vagy a futballista Szoboszlai Dominik fog diadalmaskodni.

Kós Hubertet a medencén kívül sem lehetett legyőzni 2025-ben. Ez még Szoboszlai Dominiknak sem sikerült

Fotó: ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szoboszlainak nem volt esélye

Az Év Sportolója-szavazás díjazottjai hétfőn, a Nemzeti Sport Gálán, az Operaházban vehették át az elismerést. A tízes listák (az MSÚSZ alapján):