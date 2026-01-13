A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) kedden a honlapján közzétette a Év Sportolója-szavazás végeredményeit. Alighanem sokak számára jelent meglepetést Kós Hubert és Szoboszlai Dominik párharcának a végeredménye.
A sportújságírók 68. alkalommal szavaztak a legjobbakról, ezúttal először két körben. Az első szavazási kör után minden kategóriából a legjobb három került a szűkített listára. Az első szakaszban 461-en, a másodikban 475-en szavaztak. Érdekesség, hogy egyik kategóriában sem változott az első három sorrendje az első kör után. A legnagyobb érdeklődéssel az év férfi sportolója versenyt követte, ahol az volt a kérdés, hogy az úszó Kós Hubert, vagy a futballista Szoboszlai Dominik fog diadalmaskodni.
Szoboszlainak nem volt esélye
Az Év Sportolója-szavazás díjazottjai hétfőn, a Nemzeti Sport Gálán, az Operaházban vehették át az elismerést. A tízes listák (az MSÚSZ alapján):
- Az Év férfi sportolója:
1. Kós Hubert (úszó) 1187 pont 2. Szoboszlai Dominik (labdarúgó) 885 3. Kopasz Bálint (kajakozó) 778 Az első körös szavazás végeredménye: 1. Kós Hubert 1030 2. Szoboszlai Dominik 604 3. Kopasz Bálint 346 4. Molnár Attila (atléta) 216 5. Halász Bence (atléta) 207 6. Betlehem Dávid (úszó) 179 7. Siklósi Gergely (vívó) 80 8. Vitek Dárius (birkózó) 44 9. Mészáros Krisztofer (tornász) 31 10. Szemes Gergő (vívó) 29
- Az Év női sportolója:
1. Márton Luana (tekvandós) 1056 pont 2. Csikós Zsóka (kajakozó) 999 3. Márton Viviana (tekvandós) 795 Az első körös szavazás végeredménye: 1. Márton Luana 737 2. Csikós Zsóka 594 3. Márton Viviana 306 4. Keszthelyi Rita (vízilabdázó) 244 5. Takács Boglárka (atléta) 178 6. Jászapáti Petra (rövidpályás gyorskorcsolyázó) 164 7. Özbas Szofi (cselgáncsozó) 144 8. Guzi Blanka (öttusázó) 141 9. Törőcsik Zsófia (búvárúszó) 134 10. Fábián Bettina (úszó) 124
- Az Év csapata (hagyományos csapatsportágak):
1. Az FTC férfi vízilabdacsapata 1150 pont 2. A Győri ETO KC női kézilabdacsapata 946 3. Férfi jégkorong-válogatott 754 Az első körös szavazás végeredménye: 1. Az FTC férfi vízilabda-csapata 854 2. A Győri ETO KC női kézilabdacsapata 585 3. Férfi jégkorong-válogatott 248 4. Férfi vízilabda-válogatott 243 5. Az FTC labdarúgócsapata 229 6. Női vízilabda-válogatott 219 7. Női kézilabda-válogatott 173 8. Aerobik-válogatott 96 9. Női röplabda-válogatott 66 10. Férfi kézilabda-válogatott 53
- Az Év csapata (egyéni sportágak csapatai):
1. Férfi kardválogatott 1037 pont 2. Nyíltvízi úszóváltó 929 3. Férfi kajak kettes (Kurucz Levente, Nádas Bence) 884 Az első körös szavazás végeredménye: 1. Férfi kardválogatott 516 2. Nyíltvízi úszóváltó 498 3. Férfi kajak kettes (Kurucz, Nádas) 412 4. Férfi 4x400-as síkfutóváltó 320 5. Férfi párbajtőrcsapat 231 6. Tenisz női páros (Babos Tímea, Luisa Stefani) 225 7. Férfi kenu négyes 222 8. Férfi tőrcsapat 135 9. Férfi kajak négyes 112 10. Női kajak négyes 95
- Az Év edzője:
1. Nyéki Balázs (vízilabda) 1035 2. Bob Bowman (úszás) 943 3. Suvi Mikkonen (tekvandó) 872 Az első körös szavazás végeredménye: 1. Nyéki Balázs 639 2. Bob Bowman 526 3. Suvi Mikkonen 418 4. Per Johansson (kézilabda) 264 5. Demeter Irén (kajak-kenu) 206 6. Kutasi Gergely (úszás) 203 7. Cseh Sándor (vízilabda) 197 8. Mórocz István, Tóth Petra (kajak-kenu) 154 9. Szirmai Benedek (vívás) 124 10. Gombos Dániel (parakajak) 35
