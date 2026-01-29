A február 6-án, vagyis jövő pénteken kezdődő téli olimpia előtt nem akármilyen megtiszteltetésben részesült a németek síugró kiválósága, Juliane Seyfarth, akinek egészen biztosan nincs takargatnivalója – több honfitársával együtt a német Playboy magazinnak mutatta meg szemérmetlenül a bájait.

A Playboynak levetkező Juliane Seyfarth miatt is érdemes lesz nézni a téli olimpia versenyeit

Fotó: BARBARA GINDL / APA

Playboynak vetkőzött a németek olimpikonja

Németországban már-már bevett szokás, hogy a világversenyre vetkőzéssel hangolnak a sportolók. A német Playboy magazin ezúttal egy 100 oldalas olimpiai különkiadást adott ki, amelyben bemutatja az ötkarikás téli játékok 30 legszebb német olimpikonját. Többek között a magazin felkérésére korábban igent mondott Janine Flock skeletonos, Alina Böhm Európa-bajnok cselgáncsozó, illetve a világ- és kétszeres Európa-bajnok bobversenyző, Lisa Buckwitz képei is látóak lesznek, akárcsak Juliane Seyfarthé, aki a kiadvány címlaplánya lett.

A 35 éves sportoló az elmúlt években már bizonyította sokoldalúságát, hiszen 2021-ben már egyszer levetkőzött a híres nyuszis magazinnak. Akkor azzal indokolta a döntését, hogy népszerűsíteni szeretné a sportágát, bízik abban, hogy a képek pozitív figyelmet irányítanak majd a női síugrásra. Mint azt a Bildnek adott interjújában elmondta, az aktfotózásról készült képek nagy visszhangot váltottak ki, és a mai napig rendszeresen kap rajongói üzeneteket ezzel kapcsolatban.

– Nagyon örülök, hogy újra a címlapon lehetek. Igazán megtisztelve érzem magam – mondta a kétszeres világbajnok, akit korábban a Kanári-szigeteken található Fuerteventurán fotóztak. – Egy rövid téli kiruccanás volt a tengerparton, de nagyon szuper volt.

Nem túl gyakran lehet látni ezeket a képeket, de igazán különleges élmény volt. A visszajelzések pedig nagyon pozitívak voltak. Az emberek szerették és szerintem értékelték a kreativitást. Még mindig sok rajongótól kapok üzenetet ezzel kapcsolatban, pedig már öt év eltelt”

– mondta Seyfarth, aki fizikálisan is csúcsformában érzi magát.

Téli olimpia: már harmadszor lesz ott Juliane Seyfarth

A német sportoló leszögezte, hogy néhány évig még biztosan szeretne versenyezni, majd később el tudná magát képzelni, mint fizioterapeuta, de mindenképp a sport közelében maradna a visszavonulását követően is.