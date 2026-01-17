Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rettentő kínos ‒ Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét

Látta már?

Trump elrendelte az Irán elleni támadást, de aztán történt valami

Link másolása
Vágólapra másolva!
Január 18-án, vasárnap elkezdődik az év első Grand Slam-tornája, az Australian Open. Mexikó egyik legjobb női teniszezője, Renata Zarazúa remekelt a felkészülési időszakban, de az ausztrál napsütés komoly kihívást jelentett a számára.

A mexikói teniszezőnő selejtező nélkül jutott be a vasárnap rajtoló ausztrál nyílt teniszbajnokság főtáblájára.

Az Australian Openen okozna meglepetést Mexikó legjobb női teniszezője
Az Australian Openen okozna meglepetést Mexikó legjobb női teniszezője
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Csúnyán leégett a teniszezőnő az Australian Open előtt

A 28 éves játékos – aki első mexikóiként tudott egyesben és párosban is top 100-ba kerülni a WTA-világranglistán – erősen kezdte a 2026-os évet, ugyanis Aucklandben legyőzte a jóval esélyesebbnek tartott, korábbi US Open-győztest, Sloane Stephens-t, a hobarti kemény pályás női tenisztornán pedig nyolcaddöntőig menetelt, ám ott kikapott a nála tíz évvel fiatalabb amerikai tehetségtől, Iva Jovictól.

A mexikói sztárnak azonban az Australian Openre való felkészülés során nem csak az ellenfelekkel, hanem az Ausztráliában tomboló meleggel is meggyűlt a baja. A rendkívül erős napsütéstől Renata Zarazúa bőre súlyosan leégett, erről a közösségi oldalán osztott meg néhány fotót, felhívva a szurkolók figyelmét az extrém időjárási körülményekre.

„Az ausztrál nap nem tréfa” – írta az Instagram-sztorijában.

Nem ritka, hogy az országban az év ezen szakaszában tűz a nap, de néhány napja 

brutális hőhullám sújtotta Ausztrália déli részét, egyes városokban 40 Celsius-fok fölötti hőmérsékleteket mértek.

A nagy meleg a meccsek során komoly terhelést jelent a játékosok számára is, tavaly például az egyik játékos, és egy labdaszedő is elájult.  

Zarazúa pályafutása eddigi legnagyobb győzelmét a 2025-ös US Openen aratta, amikor legyőzte a top-10-es Madison Keys-et – ehhez fogható bravúrt 30 éve nem ért el mexikói játékos Grand Slam-versenyen.

Melbourne-ben Zarazúa az első fordulóban majd a cseh Marie Bouzková ellen lép pályára, és bár nem számít esélyesnek, harcias játékstílusa miatt okozhat meglepetést.

 

Az Austral Openen égett le csúnyán amexikói teniszezőnő, Renata Zarazúa
Az Australian Openen okozna meglepetést Mexikó legjobb női teniszezője
Galéria: Szavakat is nehéz találni a szexi mexikói teniszezőnőre
1/12
Hatalmas népszerűségnek örvend Mexikó legjbb nő teniszezője, az Instagramon több mint 100 ezer követője van
  • Kapcsolódó cikkek:
Melltartó nélkül sokkolt a francia Alpokban a világsztár teniszező szuperszexi barátnője – galéria
A szenzációsan menetelő Marozsán Fábiánt csak a kegyetlen időjárás tudta megállítani
Ez ám a ciki: túl korán örült a győzelemnek a híres teniszező – videó
Bármely pillanatban hazarendelhetik Ausztráliából Marozsán Fábián ellenfelét
Pórul járt a 40 éves szexbomba: a dögös focistafeleség születésnapi ajándéka eltűnt
Vetkőzésre cserélte a teniszt: falatnyi bikiniben csábít a szuperszexi wimbledoni döntős – galéria

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!