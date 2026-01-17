A mexikói teniszezőnő selejtező nélkül jutott be a vasárnap rajtoló ausztrál nyílt teniszbajnokság főtáblájára.

Az Australian Openen okozna meglepetést Mexikó legjobb női teniszezője

Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Csúnyán leégett a teniszezőnő az Australian Open előtt

A 28 éves játékos – aki első mexikóiként tudott egyesben és párosban is top 100-ba kerülni a WTA-világranglistán – erősen kezdte a 2026-os évet, ugyanis Aucklandben legyőzte a jóval esélyesebbnek tartott, korábbi US Open-győztest, Sloane Stephens-t, a hobarti kemény pályás női tenisztornán pedig nyolcaddöntőig menetelt, ám ott kikapott a nála tíz évvel fiatalabb amerikai tehetségtől, Iva Jovictól.

A mexikói sztárnak azonban az Australian Openre való felkészülés során nem csak az ellenfelekkel, hanem az Ausztráliában tomboló meleggel is meggyűlt a baja. A rendkívül erős napsütéstől Renata Zarazúa bőre súlyosan leégett, erről a közösségi oldalán osztott meg néhány fotót, felhívva a szurkolók figyelmét az extrém időjárási körülményekre.

„Az ausztrál nap nem tréfa” – írta az Instagram-sztorijában.

Nem ritka, hogy az országban az év ezen szakaszában tűz a nap, de néhány napja

brutális hőhullám sújtotta Ausztrália déli részét, egyes városokban 40 Celsius-fok fölötti hőmérsékleteket mértek.

A nagy meleg a meccsek során komoly terhelést jelent a játékosok számára is, tavaly például az egyik játékos, és egy labdaszedő is elájult.

Zarazúa pályafutása eddigi legnagyobb győzelmét a 2025-ös US Openen aratta, amikor legyőzte a top-10-es Madison Keys-et – ehhez fogható bravúrt 30 éve nem ért el mexikói játékos Grand Slam-versenyen.

Melbourne-ben Zarazúa az első fordulóban majd a cseh Marie Bouzková ellen lép pályára, és bár nem számít esélyesnek, harcias játékstílusa miatt okozhat meglepetést.