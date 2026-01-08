Live
Washington szemet vetett valamire – Európa ideges

Exfelesége a péniszméretét okolta a válásért – perel a dühös sztárfocista

Élete talán legkönnyebb győzelmét aratta Lorena Schaedel. A német teniszezőnő a Kenyában zajló W35-ös kategóriájú salakpályás ITF-torna első fordulójából két sima szettben jutott tovább. Egyiptomi ellenfele, a szabadkártyás Hadzsar Abdelkader teljesítménye nagy visszhangot váltott ki.

Harminchét perc alatt, 6:0, 6:0-ra győzte le a világranglista-1026. német Lorena Schaedel Hadzsar Abdelkadert. A 21 éves egyiptomi játékos karrierje első profi teniszmérkőzését vívta, de a teljesítményét elnézve van rá esély, hogy egyben az utolsót is. A nairobi ITF-tenisztorna első fordulójában rendezett találkozón Abdelkader mindössze három pontot nyert meg, abból kettőt az ellenfél kettős hibájának köszönhetően. Eközben ő egyetlen adogatópontot sem nyert, részben amiatt, mert a 24 labdamenetből 20 alkalommal kettős hibát szervált.

A nairobi ITF-tenisztornán Hajar Abdelkader emlékezetes teljesítményt nyújtott
A nairobi ITF-tenisztornán Hadzsar Abdelkader emlékezetes teljesítményt nyújtott (a kép illusztráció)
Fotó: ABDESSLAM MIRDASS / Hans Lucas

Nem Hadzsar Abdelkader az új teniszcsillag

Az állítólag már hét éve teniszező – ennek ellenére a szabályokkal többször sem tisztában lévő – Abdelkader teljesítménye óriási felháborodást váltott ki a rajongók körében, akik nem értik, hogy egy ilyen szintet képviselő játékos miként kaphatott szabadkártyát, és miként részesülhet a 30 ezer dollár összdíjazású verseny pénzdíjából. A szövetségtől vizsgálatot követelnek, amit alighanem meg is kapnak, mert nehéz magyarázatot találni a lenti videókon látottakra egy profi versenyen.

Mindenesetre Schaedel bizonyára jobban megizzad majd a második fordulóbeli csütörtöki mérkőzésén, ahol kínai ellenféllel néz majd szembe.

 

 

