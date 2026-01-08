Harminchét perc alatt, 6:0, 6:0-ra győzte le a világranglista-1026. német Lorena Schaedel Hadzsar Abdelkadert. A 21 éves egyiptomi játékos karrierje első profi teniszmérkőzését vívta, de a teljesítményét elnézve van rá esély, hogy egyben az utolsót is. A nairobi ITF-tenisztorna első fordulójában rendezett találkozón Abdelkader mindössze három pontot nyert meg, abból kettőt az ellenfél kettős hibájának köszönhetően. Eközben ő egyetlen adogatópontot sem nyert, részben amiatt, mert a 24 labdamenetből 20 alkalommal kettős hibát szervált.

A nairobi ITF-tenisztornán Hadzsar Abdelkader emlékezetes teljesítményt nyújtott (a kép illusztráció)

Fotó: ABDESSLAM MIRDASS / Hans Lucas

Nem Hadzsar Abdelkader az új teniszcsillag

Az állítólag már hét éve teniszező – ennek ellenére a szabályokkal többször sem tisztában lévő – Abdelkader teljesítménye óriási felháborodást váltott ki a rajongók körében, akik nem értik, hogy egy ilyen szintet képviselő játékos miként kaphatott szabadkártyát, és miként részesülhet a 30 ezer dollár összdíjazású verseny pénzdíjából. A szövetségtől vizsgálatot követelnek, amit alighanem meg is kapnak, mert nehéz magyarázatot találni a lenti videókon látottakra egy profi versenyen.

Mindenesetre Schaedel bizonyára jobban megizzad majd a második fordulóbeli csütörtöki mérkőzésén, ahol kínai ellenféllel néz majd szembe.

Zápasy na turnajích ITF se nedají s úrovní těch na WTA ve většině případů rovnat. Ale to, co bylo k vidění od Hajar Abdelkader, která díky divoké kartě dnes na turnaji v Nairobi (dotace 30 000 $) odehrála svůj první zápas na profi turnaji, to se jen tak nevidí.🤯😂 pic.twitter.com/fUsvMeuXJF — Sporťák (@SportakCZ) January 7, 2026