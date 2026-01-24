Pénteken kiesett Bondár Anna legyőzője, Zeynep Sönmez, miután a selejtezőből főtáblára jutott török teniszező menetelését a kazah Julia Putyinceva állította meg az Australian Open harmadik fordulójában.

A kazah teniszező, Julija Putyinceva megint botrányt okozott

Fotó: MARK AVELLINO / ANADOLU

Szurkolókkal vitatkozott a teniszezőnő

A budapesti WTA-tornát 2021-ben megnyerő kazah teniszezőnő 6:3, 6:7 (3-7), 6:3 arányban győzte le riválisát, a továbbjutás ellenére viszont rendkívül feszült volt, mivel a török szurkolók végig zrikálták a meccs alatt. Az ebből fakadó érzelmeit nem tudta megfelelően kontrollálni, és a felgyülemlett frusztrációját a közönségen vezette le. A füttykoncertre reagálva Putyinceva előbb a füléhez tartotta a kezét, majd miután ellenfelével kezet fogott fenékrázással hergelte tovább az őt provokáló szurkolókat.

A mérkőzés után Putyinceva elismerte, hogy a török ​​szurkolók szenvedélyes buzdításának köszönhetően a hangulatra nem lehetett panasz Melbourne-ben.

„Őszintén szólva a hangulat elég őrült volt. Nézzétek csak meg. Nagyon szenvedélyesen végzik a dolgukat. Jó ilyesmit látni, különösen ha ellenem irányul, mert imádom az ilyen feszült csatákat” – mondta a meccs után a kazah.

Bár Putyinceva eleinte dicsérte a török szurkolók lelkesedését, hozzátette, néhányuk túlzásba esett és tiszteletlen volt.

Mit mondhatnék? Vannak, akik ismerik a tenisz etikettjét, és sajnos akadnak olyanok is, akik nem. Ugyanakkor nagyon örülök, hogy sikerült megőriznem a nyugalmamat, mert valószínűleg tavaly ilyenkor már hozzájuk vágtam volna valamit”

– mondta a 31 éves sportoló, aki a következő körben majd az amerikai Iva Jovic ellen lép pályára.

A világranglista 20. helyén álló Putyincevának nem ez volt a múltban az egyetlen balhéja, a kazah teniszező tavaly káromkodva vitatkozott ellenfelével, korábban pedig csúnyán megalázott egy fiatal labdaszedőlányt a US Open harmadik fordulójában.