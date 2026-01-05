Live
Brutális támadás Donald Trump alelnöke ellen – ez példátlan

Gyász

Döbbenetes tragédia: meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

Farmer, sportcipő, Nike melegítőfelső és két elviteles kávé a kezében. Egy legendás sportoló lépett ki egy beverly hills-i Starbucks üzletből, aki még mindig rendkívül fittnek tűnik, még ha az évek már meg is látszódnak a 14-szeres Grand Slam-győztes teniszezőn.

A legendás teniszező nem más, mint az 54 éves Pete Sampras, minden idők egyik legnagyobb játékosa, aki 14 Grand Slam-tornát nyert, nem mellesleg pedig hat egymást követő évig volt a tenisz-világranglista első helyén. 

Így nézi ki napjainkban Pete Sampras, minden idők egyik legjobb teniszezője
Így nézi ki napjainkban Pete Sampras, minden idők egyik legjobb teniszezője
Fotó: action press

Sampras 2002-ben fejezte be pályafutását, stílusosan, az US Open megnyerésével. Ezt követően szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, ami szokatlan egy ilyen kaliberű szupersztártól.

Mit csinál ma a legendás teniszező?

Sampras visszavonultan él családjával Kaliforniában, kerüli a versenyeket, a médiát és a közösségi oldalakat. A német Bild kiemeli, hogy sem edzőként, sem televíziós szakértőként nem tevékenykedik. Mindennapjai a család, a sport és a magánélet körül forognak. Csak ritkán készülnek róla olyan pillanatfelvételek, mint ez a mostani Beverly Hillsben. 

Sampras élete azonban korántsem tündérmese. Felesége, az 52 éves Bridgette Wilson-Sampras súlyos betegséggel küzd. Sampras 2023 végén hozta nyilvánosságra, hogy feleségénél petefészekrákot diagnosztizáltak, így a műtétek és a kemoterápia követték egymást.

LOS ANGELES - MAY 10: Actress Bridgette Wilson and husband and tennis star Pete Sampras attend the premiere of the ThinkFilm movie "The Wendell Baker Story" on May 10, 2007 in Los Angeles, California. (Photo by Vince Bucci/Getty Images) *** Local Caption *** Bridgette Wilson;Pete Sampras (Photo by VINCE BUCCI / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Pete Sampras 2000-ben vette feleségül Bridgette Wilsont
Fotó: Vince Bucci/Getty Images via AFP

A család szándékosan titokban tartja az aktuális részleteket. Felnőtt fiaik, Christian (23) és Ryan (20) szintén tudatosan kerülik a nyilvánosságot. Annyi ismert, hogy Bridgette továbbra is orvosi kezelés és terápia alatt áll. Állapotromlásról nincs nyilvános információ, de megnyugtató hírek sem érkeztek. 

A teniszlegenda mostani pillanatképe ugyanakkor reményt is sugároz. Egy bajnokot mutat, aki megtanulta: az életben vannak fontosabb dolgok is, mint a győzelmek a centerpályán.

