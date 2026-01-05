A legendás teniszező nem más, mint az 54 éves Pete Sampras, minden idők egyik legnagyobb játékosa, aki 14 Grand Slam-tornát nyert, nem mellesleg pedig hat egymást követő évig volt a tenisz-világranglista első helyén.

Így nézi ki napjainkban Pete Sampras, minden idők egyik legjobb teniszezője

Fotó: action press

Sampras 2002-ben fejezte be pályafutását, stílusosan, az US Open megnyerésével. Ezt követően szinte teljesen visszavonult a nyilvánosságtól, ami szokatlan egy ilyen kaliberű szupersztártól.

Mit csinál ma a legendás teniszező?

Sampras visszavonultan él családjával Kaliforniában, kerüli a versenyeket, a médiát és a közösségi oldalakat. A német Bild kiemeli, hogy sem edzőként, sem televíziós szakértőként nem tevékenykedik. Mindennapjai a család, a sport és a magánélet körül forognak. Csak ritkán készülnek róla olyan pillanatfelvételek, mint ez a mostani Beverly Hillsben.

Sampras élete azonban korántsem tündérmese. Felesége, az 52 éves Bridgette Wilson-Sampras súlyos betegséggel küzd. Sampras 2023 végén hozta nyilvánosságra, hogy feleségénél petefészekrákot diagnosztizáltak, így a műtétek és a kemoterápia követték egymást.

Pete Sampras 2000-ben vette feleségül Bridgette Wilsont

Fotó: Vince Bucci/Getty Images via AFP

A család szándékosan titokban tartja az aktuális részleteket. Felnőtt fiaik, Christian (23) és Ryan (20) szintén tudatosan kerülik a nyilvánosságot. Annyi ismert, hogy Bridgette továbbra is orvosi kezelés és terápia alatt áll. Állapotromlásról nincs nyilvános információ, de megnyugtató hírek sem érkeztek.

A teniszlegenda mostani pillanatképe ugyanakkor reményt is sugároz. Egy bajnokot mutat, aki megtanulta: az életben vannak fontosabb dolgok is, mint a győzelmek a centerpályán.