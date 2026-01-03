Érdekes a magyar nyelv. Az ügyetlenre több külön szavunk is van, a legtöbben talán a kétbalkezest használjuk. De akkor miért nincs az ügyesre olyan kifejezés, hogy kétjobbkezes? Látva a 14 éves német tenisztehetséget, Lucas Herrera Sánchezt, egyre inkább helyénvalónak érezzük a kérdésfelvetést.

Lucas Herrera Sánchez olyat tud, amit nagyon kevés másik teniszező

Fotó: X.com/Septimo_Game

Kétkezes tenisztehetség

Akár még az is megtörténhet... Egy valami tény: a német srác olyat tud, ami nagyon-nagyon ritka bármilyen sportágban. Jelesül mindkét kezét képes tökéletesen egyformán (egyformán jól) használni, azaz kétkezes játékos. A jobb és a bal kezével is tökéletesen üti a tenyerest, a videót nézve lehetetlen megállapítani, hogy melyik a domináns keze – alighanem nincs is olyan.

A fiatal tehetség 2025-ben lépett be a junior korosztályba, azaz még bőven van hova fejlődnie, de kétségtelenül ígéretes a játéka.

Előbb-utóbb persze lehet, hogy kénytelen lesz fonákkal is megtanulni ütni, mert, ahogy arra a videói alatt található kommentekben többen felhívják a figyelmet, a profi tenisz már olyan gyors, hogy képtelenség csak tenyeresekkel érvényesülni. Az viszont biztos, hogy a kétkezessége révén egy komoly fegyvert már is az arzenáljában tudhat.