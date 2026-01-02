Abban egyáltalán nincs vita, hogy a thai-boksz az egyike a legkeményebb küzdősportágaknak. Abban sincs vita azok között, akik benne vannak ebben a szakágban, hogy Németh Zsombor jelenleg az egyik legjobb európai harcos, akit már a thaiok is rendkívül komolyan vesznek. A húszas évei elején járó thai-bokszoló, aki a Zombi becenévre hallgat, az életét a sportág őshazája és Anglia között osztja meg, szilveszterkor pedig a méltán híres stadionban, a Rajadamnern Stadionban aratott fényes győzelmet egy komoly ellenféllel szemben.

A nemzetközi thai-boksz magyar csillaga, Németh Zsombor

Fotó: Németh Zsombor

A thai-boksz magyar zsenije az év utolsó napján is nyert

A Petchsinil F.A. Group pontozással kikapott a Zombie Manopmuaythai Gym csapatától egy különleges Muay Thai Alliance versenyen a Rajadamnern Boxing Stadionban, 2025. december 31-én. A szilveszteri, óriási gálán Németh egy kőkemény meccsen jöhetett ki győztesként a ringből egy ötmenetes csatát követően. Maga az érintett a remek évzárás után így posztolt:

„Csodálatos emberekkel találkoztam, és a hozzám közeli embereket még közelebb hoztam magamhoz. Köszönöm az összes tanulságot, élményt, örömöt és küzdelmet. A nehézségek formálják a karaktert! Hálás vagyok mindenkinek, aki része volt az idei karrieremnek és mindennapi életemnek. Izgatottan várom, mit tartogat számomra 2026.”