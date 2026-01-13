Live
Megint mindenkit megdöbbentett. A korábbi nehézsúlyú világbajnok, Tyson Fury ismét visszatér a boksz világába, és ezúttal sem aprózza el a felkészülést. A 37 éves brit bunyós Thaiföldön edz, ahol látványos és extrém módszerekkel készül következő mérkőzéseire – legutóbb például egy egész fatörzset húzott maga után egy krumpliföldön, miközben saját magát motiválta hangos kiáltásokkal.

A “Gypsy King", azaz a Cigánykirály becenévre hallgató Tyson Fury a közösségi médiában is megosztotta edzéseiről készült videóit, melyekben megmutatta, mennyi kemény munka és áldozat áll a csillogás mögött.

Tyson Fury thaiföldi krumpliföldön készül a nagy visszatérésre
Tyson Fury thaiföldi krumpliföldön készül a nagy visszatérésre 
Fotó: Tyson Fury/Instagram

Tyson Fury erősebb lesz, mint valaha?

Egyik bejegyzésében így fogalmazott: 

Ez történik, amikor kiállsz azért, amiben hiszel. A siker nem ajándék, azt ki kell érdemelni.”

  

Fury menedzsere, Spencer Brown szerint a bokszoló teljes erőbedobással készül, és 2026-ban három alkalommal is ringbe szállhat. „Mindig tudtam, hogy visszatér. Ismét megszerette a sportot, és most újra éhes a kihívásokra” – mondta az IFL TV-nek.  

A korábbi világbajnok egy inspiráló üzenetet is küldött rajongóinak: 

Mindenki látja a csillogást, de kevesen értik, mennyi fájdalom, áldozat és elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki eljusson idáig. A győzelmek nem a ringben kezdődnek, hanem jóval előbb, az edzőtáborban.”  

Egy év pihenő után Tyson Fury tehát ismét csúcsformába lendül. A thaiföldi edzésvideók tanúsága szerint a készen áll arra, hogy újra meghódítsa a nehézsúlyú mezőnyt – és ezúttal is látványos módon tér majd vissza a rivaldafénybe.  

