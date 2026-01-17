Tyson Fury január elején jelentette be, hogy ismét visszatér a ringbe. A korábbi nehézsúlyú világbajnok bokszoló legutóbb 2024 decemberében lépett kötelek közé, amikor másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól.

Tyson Fury hamarosan újra visszatér

Makhmudov ellen térhet vissza Tyson Fury?

A WBC világbajnoki övét 2020 és 2024 között birtokló 37 éves brit sportoló pályafutása során már ötször vonult vissza, így sejthető volt, hogy ezúttal sem lesz végleges a döntése. Olyannyira, hogy Thaiföldön már edzésbe is állt.

A bejelentés óta beindultak a találgatások, hogy ki lehet Fury következő ellenfele. Az egyik esélyes jelölt Fury honfitársa, a nigériai származású Anthony Joshua, ám az év eleji autóbalesete miatt bizonytalan, hogy mikor térhet vissza a korábbi nehézsúlyú ökölvívó világbajnok. Rajta kívül is akadnak még opciók, így a WBO-bajnok Fabio Wardley, vagy Daniel Dubois nevét lehetett leginkább hallani, valamint arról is szóltak a hírek, hogy esetleg harmadszor is megmérkőzik Uszikkal, Jarrell Miller pedig az Inside The Ring interjújában önként jelentkezett be.

Jelenleg a legfőbb esélyesnek az orosz-kanadai Arslanbek Makhmudov tűnik, már csak azért is, mert Fury menedzsere, Spencer Brown kijelentette, hogy egy könnyebb meccsel indítanák a tavaszra tervezett manchesteri gálát. A hatalmas ütőerejű, két méter magas szörnyeteg azonban aligha nevezhető könnyű ellenfélnek, lévén tavaly a WBA nehézsúlyú interkontinentális címét is elhódította.

Az iVisit Boxing promóciós cég marketingvezetője, Ed Pereira elárulta, júliusban nagyszabású bokszgálát rendeznek a San Francisco-i Civic Center Plaza helyén, ahol reményei szerint több mint 150 ezer szurkoló lehet jelen. Ezzel egy 85 éves rekordot döntenének meg. A jelenlegi csúcsot 1941-ben állították fel, amikor Tony Zale legyőzte Billy Pryort. A milwaukee-i összecsapást több mint 135 ezer látta élőben, és azóta is ez a valaha volt legtöbb nézőt a helyszínre vonzó bokszesemény. A szervezők több más nagynevű ökölvívót is szeretnének megszerezni az eseményre, de természetesen első sorban Tyson Fury a főjelölt.

Jelenleg Tyson Fury a legnagyobb név. Visszatért, és szerintem a legnagyobb eseményeken a helye. Valami olyasmi illene hozzá, ami stílusában egetrengető”

– mondta Pereira a Sunnak.