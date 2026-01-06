„Tyson Fury, az arab király megérkezett. Fogadd el a kihívást! Készen állok, hogy szembenézzek veled. Ne beszélj, írjuk alá a papírokat!” – mondta Charr a különös videóban egy oroszlánt sétáltatva.

Mahmoud Charr oroszlánt sétáltatva hívta ki Tyson Furyt

Fotó: Mahmoud Charr/Instagram

Vajon meghatja Tyson Furyt az „oroszlános" kihívás?

A 41 éves libanoni születésű ökölvívó évek óta rivalizál Furyval, és most minden eddiginél látványosabban próbálja visszacsábítani a brit bajnokot a ringbe.

Fury – aki 37 évesen ismét edzésbe állt Thaiföldön – , tavaly januárban jelentette be visszavonulását, miután kétszer is vereséget szenvedett az ukrán Olekszandr Usziktól. Most azonban könnyen lehet, hogy hamarosan újra kötelek közé lép.

Charr legutóbb 2024 decemberében Kubrat Pulev ellen kapott ki, de úgy tűnik, nem adja fel: újra címet akar, és éppen Furyt látja a legnagyobb kihívásnak.

Egy harcos, aki a halált is legyőzte

Mahmoud Charr életútja drámaibb, mint sok filmes forgatókönyv. 2012-ben Essenben merényletet kíséreltek meg ellene: egy gyrosos előtt rálőttek egy autóból, és csupán a szerencsén múlott, hogy túlélte. Lövések érték a csípőjét, amelyet később kétszer is operálni kellett. A támadó, Youssef Hassan végül öt év börtönbüntetést kapott.

A sportoló csodával határos módon már kilenc hónappal a támadás után ismét ringbe lépett – ezzel bebizonyította, hogy az igazi harcos.

Nem félek senkitől. A félelem csak egy érzés, és az érzéseket lehet kontrollálni

– mondta Charr korábban egy interjúban.

A mostani kihívás is ezt a szellemiséget tükrözi:

Charr azt üzeni a világnak, hogy még mindig itt van, készen áll a harcra. Az oroszlánnal való felvonulása szimbolikus: saját magát „arab királynak”, Furyt pedig a „nehézsúlyú dzsungel” másik uralkodójának nevezte, akit szerinte ideje lenne trónfosztani.

A bokszvilág most találgat: vajon Tyson Fury elfogadja-e a látványos kihívást?