A nagyszabású mérkőzésre az Egyesült Királyságban kerül sor, és világszerte élőben közvetíti a Netflix, amely ezzel első alkalommal sugároz élő sporteseményt az Egyesült Királyságból. Tyson Fury nemrég ötödik alkalommal vonult vissza a sporttól, közel négy év után bokszol majd újra hazai közönség előtt.

Tyson Fury újra ringbe lép

Fotó: - / AFP

Tyson Fury csak Usziktól kapott ki

A 36 éves „Gypsy King” profi mérlege 34 győzelem, 2 vereség és 1 döntetlen, ebből 24 kiütéssel. Vereségeit Olekszandr Uszikkal szemben szenvedte el. Következő ellenfele, Mahmudov eddig 21 mérkőzéséből 19-et idő előtt fejezett be, a súlycsoport egyik legveszélyesebb ütőerejű bunyósának tartják.

„Izgatott vagyok, hogy visszatérhetek” – mondta Fury a bejelentés után. „A szívem mindig is a bokszban volt, és mindig is ott lesz. Mondja meg valaki a királynak, hogy az ász visszatért” – mondta Fury, aki jelezte, hogy 2026-ban háromszor is ringbe lépne, és a nyárra Fabio Wardley is szóba jöhet lehetséges ellenfélként.

Mahmudov örömmel fogadta a kihívást, és látványos összecsapást ígért a korábbi világbajnok ellen.

Mahmudov (balra) lesz Fury következő ellenfele

Fotó: STRINGER / ANADOLU

„Nagyon izgatott vagyok a lehetőség miatt. Háborút jövök vívni” – mondta. „Tyson Fury nagy bajnok volt. Minden eddiginél felkészültebb leszek, hogy egy hatalmas győzelemmel távozzak a ringből.”

A Netflix a ringen kívül is folytatja együttműködését Furyval: tavasszal érkezik az At Home With the Furys második évada, valamint egy egész estés dokumentumfilm is, amely az életét és pályafutását dolgozza fel.

A két bokszoló az áprilisi mérkőzés előtt több várost érintő sajtókörútra indul, a részleteket később jelentik be.