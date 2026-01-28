Live
Bejelentette újabb visszatérését és következő ellenfelét a nehézsúlyú bokszoló, Tyson Fury. A korábban már többször is visszavonult, korábbi nehézsúlyú világbajnok egy orosz bokszolóval csap össze. Tyson Fury április 11-én lép újra szorítóba Arszlanbek Mahmudov ellen.

A nagyszabású mérkőzésre az Egyesült Királyságban kerül sor, és világszerte élőben közvetíti a Netflix, amely ezzel első alkalommal sugároz élő sporteseményt az Egyesült Királyságból. Tyson Fury nemrég ötödik alkalommal vonult vissza a sporttól, közel négy év után bokszol majd újra hazai közönség előtt.

Tyson Fury újra ringbe lép
Tyson Fury újra ringbe lép
Fotó: - / AFP

Tyson Fury csak Usziktól kapott ki

A 36 éves „Gypsy King” profi mérlege 34 győzelem, 2 vereség és 1 döntetlen, ebből 24 kiütéssel. Vereségeit Olekszandr Uszikkal szemben szenvedte el. Következő ellenfele, Mahmudov eddig 21 mérkőzéséből 19-et idő előtt fejezett be, a súlycsoport egyik legveszélyesebb ütőerejű bunyósának tartják.

„Izgatott vagyok, hogy visszatérhetek” – mondta Fury a bejelentés után. „A szívem mindig is a bokszban volt, és mindig is ott lesz. Mondja meg valaki a királynak, hogy az ász visszatért” – mondta Fury, aki jelezte, hogy 2026-ban háromszor is ringbe lépne, és a nyárra Fabio Wardley is szóba jöhet lehetséges ellenfélként.

Mahmudov örömmel fogadta a kihívást, és látványos összecsapást ígért a korábbi világbajnok ellen.

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 23: Arslanbek Makhmudov (L) of Russia in action against Agit Kabayel (R) of Germany during the boxing match within the scope of 'Riyadh Season' in Riyadh, Saudi Arabia on December 23, 2023. Stringer / Anadolu (Photo by Anadolu via AFP)
Mahmudov (balra) lesz Fury következő ellenfele
Fotó: STRINGER / ANADOLU

„Nagyon izgatott vagyok a lehetőség miatt. Háborút jövök vívni” – mondta. „Tyson Fury nagy bajnok volt. Minden eddiginél felkészültebb leszek, hogy egy hatalmas győzelemmel távozzak a ringből.”

A Netflix a ringen kívül is folytatja együttműködését Furyval: tavasszal érkezik az At Home With the Furys második évada, valamint egy egész estés dokumentumfilm is, amely az életét és pályafutását dolgozza fel.

A két bokszoló az áprilisi mérkőzés előtt több várost érintő sajtókörútra indul, a részleteket később jelentik be.

